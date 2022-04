Le Vietnam délivre le passeport vaccinal aux citoyens depuis le 15 avril

Le ministère de la Santé procédera à la signature numérique du certificat de vaccination contre le Covid-19 depuis ce vendredi le 15 avril pour délivrer le passeport vaccinal aux personnes éligibles.

Le passeport vaccinal contient 11 champs d’informations à remplir. Photo :Ministère de la Santé

Ce passeport délivré par le Vietnam est utilisé dans 62 pays du monde. Dans un avenir proche, d’autres pays seront ajoutés.

Le passeport vaccinal est matérialisé par un QR code et sera valable pendant 12 mois. Il contient 11 champs d'informations tels que nom et prénom, date de naissance, nationalité, doses de vaccins reçues, date de vaccination, type de vaccin...

Le passeport vaccinal sera visualisé sur l’application Carnet de santé électronique, PC-Covid ou consultés sur le portail du ministère de la Santé. Les personnes qui n’ont pas reçu de passeport vaccinal en raison d’informations manquantes ou incorrectes doivent demander une mise à jour auprès du Centre de vaccination où elles ont été vaccinées.

Les informations sur la maladie, le vaccin, le produit vaccinal ou le fabricant ciblés seront compatibles avec les documents "COVID-19 vaccine tracker and lanscape" mis à jour sur le portail électronique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et "Value Sets for EU Digital COVID Certificates" (Ensembles de valeurs pour les certificats COVID numériques de l'UE) émis par l'Union européenne.

La procédure de délivrance du passeport vaccinal est appliquée sur tous les sites de vaccination du pays, et est divisée en trois étapes, selon le ministère de la Santé.

A partir du 18 avril, le Vietnam déploiera la vaccination contre le Covid-19 pour les enfants âgés de 5 à 12 ans à l’échelle nationale. Donc, ils se verront remettre ce passeport.

Actuellement, il y a 19 pays et territoires ayant reconnu les passeports vaccinaux du Vietnam. Ce sont le Japon, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, l'Inde, la Biélorussie, le Cambodge, les Philippines, la Palestine, les Maldives, la Nouvelle-Zélande, le Sri Lanka, l’Égypte, la Turquie, Singapour, la Sainte-Lucie, la République de Corée, l’Iran et la Malaisie.

Le pays a administré plus de 209 millions de doses de vaccins. La quasi-totalité des personnes de 18 ans et plus en ont reçu deux et plus de 51%, trois. Ces chiffres sont de 99,9% et 95,3% respectivement pour les 12-17 ans.