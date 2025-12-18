Le Vietnam définit les orientations pour ses applications de l’énergie nucléaire

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a signé mercredi 17 décembre la décision n°2736/QD-TTg approuvant un plan de mise en œuvre du plan directeur pour le développement et l’application de l’énergie nucléaire d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2050.

Ce plan vise à garantir la mise en œuvre effective de la décision n°245/QD-TTg du 5 février 2025, qui approuvait le plan directeur national, tout en concrétisant les objectifs, les orientations, les solutions et les ressources nécessaires à l’application des rayonnements et des radio-isotopes dans tous les secteurs.

Il attribue également des responsabilités aux ministères, aux secteurs et aux collectivités locales, et définit des feuilles de route et des priorités pour les programmes et projets clés.

Les principaux objectifs à atteindre d’ici 2030 sont le développement et l’application des rayonnements et des radio-isotopes dans les domaines de la santé, des ressources naturelles et de l’environnement, de l’agriculture et de l’industrie, ainsi que le renforcement des capacités en sciences et technologies nucléaires, des ressources humaines et de la sûreté nucléaire.

Dans le secteur de la santé, le plan vise à moderniser et à étendre les réseaux de centres de radiothérapie, de médecine nucléaire et d’imagerie diagnostique afin de répondre aux besoins médicaux, d’améliorer la qualité et l’efficacité des soins et de garantir la radioprotection.

Les actions prévues comprennent l’investissement dans la création ou la mise en place de services d’oncologie et de médecine nucléaire dans les provinces et les villes relevant de l’administration centrale, en priorité dans les régions mal desservies, et l’équipement des hôpitaux centraux en technologies de pointe.

Les hôpitaux privés sont encouragés à investir dans des équipements modernes de radioprotection, tandis que les systèmes de vérification des doses cliniques et les programmes internationaux d’assurance qualité seront renforcés.

Concernant les capacités en sciences et technologies nucléaires, le plan vise à améliorer les infrastructures de recherche, les cadres juridiques, les capacités de gestion de l’État et les ressources humaines, tout en garantissant la sûreté et la sécurité nucléaires.

Les actions prévues comprennent la modernisation des laboratoires, le renforcement de l’autorité nationale de sûreté nucléaire et radiologique et le renforcement de la gouvernance dans le domaine des applications de l’énergie nucléaire.

Dans le cadre de ce plan, les institutions de recherche, d’application et de formation en énergie nucléaire bénéficieront d’améliorations en termes d’installations, de qualification du personnel et d’efficacité opérationnelle.

Les priorités comprennent l’étude de la création d’un institut ou d’un centre national de radiomédecine ; l’investissement dans des unités d’oncologie et de médecine nucléaire de pointe, y compris dans les installations militaires ; le développement de ressources humaines et d’équipements spécialisés pour les levés géologiques, la surveillance environnementale et les ressources en eau ; et la constitution de groupes de recherche performants appliquant les rayonnements et les radio-isotopes à l’agriculture, notamment pour la sélection végétale, la lutte antiparasitaire et l’irradiation des aliments.

De nombreux projets majeurs seront mis en œuvre, notamment la modernisation du réseau national de surveillance et d’alerte précoce de l’environnement radiologique ; le renforcement des capacités de recherche et de soutien technique de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique ; l’investissement dans un accélérateur cyclotron et des laboratoires à Hanoi pour le développement de produits radiopharmaceutiques ; le renforcement des capacités nationales en médecine des radiations et en contrôle de l’exposition médicale conformément aux directives internationales ; et la mise en place de stations de surveillance utilisant des techniques de neutrons cosmiques et d’isotopes stables pour appuyer la cartographie de l’humidité des sols, la surveillance de la sécheresse et la gestion des ressources en eau. – VNA/VI