Le Vietnam décroche une médaille d'or en plongeon aux Championnats asiatiques par groupes d'âge

Le 1er mars, l'équipe de plongeon du Vietnam a clôturé la dernière journée des 11es Championnats asiatiques par groupes d'âge aux Philippines avec une médaille d'or.

Phung Chi Kien remporte une médaille d'or dans l'épreuve individuelle de plateforme pour le groupe d'âge de 13 ans. Photo: VNA

Le plongeur vietnamien, Phung Chi Kien, a remporté une médaille d'or dans l'épreuve individuelle de plateforme pour le groupe d'âge de 13 ans. Il s’agit de l'unique médaille d'or de l'équipe vietnamienne de jeunes plongeurs dans ce tournoi. Dans cette même épreuve, un autre Vietnamien, Pham Thai Thien Bao, a également décroché une médaille d'argent.

Par ailleurs, la plongeuse vietnamienne Bui Thi Hong Giang a obtenu une médaille de bronze dans l'épreuve individuelle pour les filles de 16-18 ans.

En matière de plongeon

, l'équipe vietnamienne, composée de huit plongeurs, a décroché au total une médaille d'or, quatre d'argent et sept de bronze, se classant ainsi à la 5ème place. C'est un résultat prometteur pour les jeunes plongeurs vietnamiens.

Les 11es Championnats asiatiques comprennent la natation, le plongeon, la natation artistique et le water-polo. Le Vietnam a participé aux deux premiers. Les équipes nationales ont remporté au total de 15 médailles d'or, 21 d'argent et 30 de bronze, se classant ainsi à la 4ème place du classement général. Le Japon arrive en tête avec 43 médailles d'or, suivi du Kazakhstan avec 21 médailles d'or et de la Thaïlande avec 18. -VNA/VI