Le Vietnam décroche sa sixième place pour les JO de Paris 2024

L’haltérophile vietnamien Trinh Van Vinh a décroché une place tant convoitée pour les Jeux olympiques de Paris 2024 grâce à une performance dominante lors de la Coupe du monde 2024 de la Fédération internationale d’haltérophilie (IWF) en cours en Thaïlande.

L’haltérophile vietnamienne Trinh Van Vinh. Photo: tuoitre.vn

En compétition dans le groupe B le 2 avril, il a enregistré un poids combiné de 298 kg – le plus élevé de son groupe, qui comprenait huit autres concurrents.



Cette performance impressionnante s’est finalement traduite par un classement parmi les neuf premiers mondiaux au classement des qualifications olympiques, avec un résultat final de 294 kg.



La qualification de Trinh Van Vinh a prolongé la remarquable série du Vietnam d’obtention des places en haltérophilie aux Jeux olympiques pendant six Jeux consécutifs, de 2004 à 2024.



Son triomphe s’ajoute à la liste croissante d’athlètes vietnamiens qui ont assuré leur place aux prestigieux Jeux olympiques de Paris 2024, rejoignant Nguyen Thi That (cyclisme), Le Thi Mong Tuyen (tir), Nguyen Huy Hoang (natation) et Vo Thi Kim Anh (boxe). – VNA/VI