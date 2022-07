Le Vietnam décroche quatre médailles d'or aux 20es Jeux universitaires de l'ASEAN

Le Vietnam a remporté quatre médailles d'or en athlétisme lors de la première journée de compétition des 20es Jeux universitaires de l'ASEAN, qui a lieu du 26 juillet au 6 août en Thaïlande.

Bui Thi Ngan a terminé première en 1500m féminin et Tran Nhat Hoang a remporté le 400m masculin. Plus tôt, Pham Thi Hong Le avait décroché l'or en 10.000m féminin et Vu Thi Ngoc Ha, au triple saut féminin.

Le Vietnam a envoyé à ce tournoi 53 étudiants qui concourent dans six disciplines, à savoir l’athlétisme, le taekwondo, le sport électronique (E-sport), le football en salle (futsal), le pencak silat et le muay thai. -VNA/VI