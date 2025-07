Le Vietnam décroche 15 médailles d’or aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2025. Photo: anninhthudo

La délégation sportive de la Police populaire du Vietnam a marqué les esprits lors des Jeux mondiaux des policiers et pompiers 2025 (World Police and Fire Games - WPFG), organisés du 23 juin au 7 juillet à Birmingham (États-Unis), en remportant 15 médailles d’or, 4 d’argent et 6 de bronze.

Pour cette édition 2025, la délégation vietnamienne, composée de 44 membres, a participé à plusieurs disciplines, notamment la prévention et la lutte contre les incendies, le sauvetage, ainsi que divers sports comme la natation, la boxe, l’athlétisme, le tir, le jujitsu, le karaté et le semi-marathon.

Hoàng Linh Chi s’est particulièrement illustrée en natation, en décrochant à elle seule quatre médailles d’or dans les épreuves suivantes : 50 m brasse, 50 m dos, 50 m papillon et 50 m nage libre. Trân Thi Thu Hang et Trân Thi Thuy ont également obtenu une médaille d’argent et une médaille de bronze.

Les tireurs vietnamiens ont aussi réalisé de belles performances avec trois médailles d’or et une de bronze. La tireuse Trinh Thu Vinh a remporté une médaille d’or en individuel et une autre en équipe.

Le Vietnam a également remporté deux médailles d’or en athlétisme, trois en karaté, deux en jujitsu et une en boxe.

À noter qu’il s’agit de la première fois dans l’histoire de la participation vietnamienne que l’équipe de prévention, de lutte contre les incendies et de sauvetage s’est classée à la 4ᵉ place du classement par équipes, remportant en outre deux médailles d’argent.

Selon le colonel Nguyên Thi Thuy Thanh, directrice adjointe du Département du travail politique du ministère de la Sécurité publique, ces résultats impressionnants contribuent non seulement à rehausser la position et le prestige de la force de la Police populaire vietnamienne sur la scène internationale, mais aussi à promouvoir l’image d’un Vietnam dynamique et courageux aux yeux des amis du monde entier. – VNA