Le Vietnam, dans les yeux des ambassadeurs

À l’occasion de l’accueil de la nouvelle année 2024, les ambassadeurs de dizaines de pays au Vietnam apparaîtront à la télévision dans une série d’interviews spéciales de la chaîne de télévision VTC du Vietnam intitulée « Un monde connecté » (A connect world). En plus de revenir sur les réalisations diplomatiques exceptionnelles du pays en 2023, les ambassadeurs ont également partagé leurs sentiments sincères à l’égard du peuple, de la culture et de la cuisine vietnamiens.

L’émission « Un monde connecté » sur la chaîne VTC mettra en vedette des ambassadeurs de pays tels que les États-Unis, la Russie, le Japon, le Royaume-Uni, le Canada, la République de Corée, l’Italie, le Danemark ou encore l’Australie.

Les ambassadeurs étaient tous très enthousiastes, ont partagé leurs sentiments sincères et ont tous estimé que le Vietnam avait connu une année de brillantes réalisations dans le domaine diplomatique.

La position et le prestige du Vietnam s’améliorent sans cesse

En 2023, les activités dynamiques et efficaces du Vietnam en matière de politique étrangère ont créé une nouvelle position pour le pays sur la scène internationale. Parmi elles figurent les visites d’importance historique telles que celles du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, du président américain Joe Biden et de nombreux chefs d’État.

L’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E Knapper, lors de l’émission « Un monde connecté ». Photo : baoquocte.vn

En particulier, Marc E Knapper, ambassadeur des États-Unis, a déclaré que l’année 2023 avait été une année spectaculaire pour les relations Vietnam–États-Unis. La portée des relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral constituait une étape majeure.

Lors de l’émission « Un monde connecté », l’ambassadeur sud-coréen Choi Young-sam s’est senti heureux et est fier que la République de Corée soit le premier investisseur au Vietnam et estime que « la République de la Corée est un pays qui aime le Vietnam le plus dans le monde ».

Du point de vue de l’ambassadeur canadien Shawn Steil, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans les organisations internationales et le Canada trouve avec le Vietnam un partenaire qui partage de nombreux engagements et valeurs dans la diplomatie multilatérale. 2023 a été une année charnière où le commerce bilatéral entre les deux pays a atteint des niveaux records.

Les ambassadeurs aiment la culture et la gastronomie vietnamiennes

Ayant travaillé au Vietnam de nombreuses années, l’ambassadeur de Russie G. S. Bezdetko considère le pays comme sa deuxième patrie. Bien que la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Russie ne soit pas vraiment à la mesure de son potentiel et soit encore confrontée à de nombreuses difficultés dans le contexte géopolitique actuel, il estime qu’avec des efforts conjoints et une relation solide et de longue date, les deux pays parviendront à la surmonter pour continuer d’accroître fortement la coopération bilatérale.

Et M. Iain Frew, ambassadeur du Royaume-Uni et d’Irlande du Nord au Vietnam, a déclaré qu’outre le riz, qui est le produit d’exportation le plus important du Vietnam, dans n’importe quel marché ou supermarché du Royaume-Uni, les gens peuvent trouver des fruits de mer ou des crevettes du Vietnam.

De son côté, l’ambassadeur italien Marco Della Seta a été très impressionné par la culture vietnamienne, en particulier par les héritages culturels de longue date, notamment le sactuaire de My Son (Centre).

L’émission « Un monde connecté » apportera également des partages intéressants de la part des ambassadeurs sur la gastronomie vietnamienne. L’ambassadeur britannique Iain Frew aime particulièrement la soupe de nouilles au crabe de Hanoï, capitale vietnamienne.

L’ambassadeur sud-coréen au Vietnam, Choi Young-sam, lors de l’émission «Un monde connecté». Photo : baoquocte.vn

L’ambassadeur sud-coréen Choi Young-sam est particulièrement fasciné par les plats des trois régions du Vietnam. Ses trois plats préférés sont le bún chả (les vermicelles au porc grillé), le cơm hến (le riz aux moules) et le bánh xèo (la crêpe vietnamienne).

L’ambassadeur australien Andrew Goledzinowski aime la culture du café au Vietnam, où les gens peuvent travailler et déguster du café en même temps.

C’est la deuxième année que VTC diffusera l’émission « Un monde connecté ».

Il s’agit d’un programme spécial permettant aux ambassadeurs et aux représentants des organisations internationales de discuter de la coopération entre le Vietnam et les pays du monde entier, non seulement de la coopération bilatérale, mais également de la coopération multilatérale. – NDEL/VNA/VI