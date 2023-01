Le Vietnam dans le Top 20 des meilleures cuisines du monde

Le prestigieux site culinaire TasteAtlas vient d'annoncer le classement des 100 meilleures cuisines du monde, où la cuisine vietnamienne occupe la 20e place.

Pour chaque cuisine, TasteAtlas propose des plats célèbres en fonction de leur popularité auprès des visiteurs. Dans le cas du Vietnam, la liste comprend pour l’essentiel du phở, du bánh mì, du bánh xèo (crêpe farcie à la vietnamienne), des nems, du bún bò Huế (vermicelles au bœuf), du bún chả (vermicelles de riz à la viande de porc grillée), du bánh cuốn (galette à la vapeur enroulée), du gỏi cuốn (rouleaux de printemps), du bún riêu (vermicelles au soupe au crabe), du cơm tấm (riz aux trois trésors),...

Dans le classement, l’Asie du Sud-Est n’a que deux représentants dans le Top 20, à savoir l'Indonésie (16e) et le Vietnam (20e). La Thaïlande est 30e, les Philippines 23e, la Malaisie 39e et Singapour 52e.

En Asie, le Japon est évalué au 4e rang, devant l’Inde (5e) et la Chine (11e). Pour la cuisine vietnamienne, TasteAtlas souligne et apprécie la sauce de poisson, le phở et le bánh mì. En octobre dernier, ce site a également inclus le phở vietnamien dans la liste des 100 plats les plus délicieux et les plus célèbres au monde.

Le célèbre super chef Gordon Ramsay, d'origine écossaise, dans une émission culinaire en Corée diffusée début décembre, a déclaré : "le Vietnam est un endroit où il y a beaucoup de plats irréprochables. J'aime le Vietnam et j'adore sa nourriture". -CPV/VNA/VI