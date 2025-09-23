Le Vietnam dans le Top 10 mondial pour la vitesse de l'Internet fixe

Photo: VietnamPlus

Ookla, l'entreprise à l'origine de l'outil de mesure Speedtest, a publié les résultats des Speedtest Awards récompensant les opérateurs télécoms les plus performants au premier semestre 2025. Deux opérateurs vietnamiens figurent parmi les plus rapides au monde.

Viettel s'est hissé à la 3ᵉ place dans la catégorie "Réseau mobile le plus rapide", prenant en compte les performances combinées de la 3G, 4G et 5G, devant l'opérateur singapourien Singtel. VinaPhone a pour sa part décroché la 2ᵉ place mondiale dans la catégorie "Réseau mobile 5G le plus rapide", juste derrière un opérateur des Émirats arabes unis.

Concernant l'Internet fixe, le Vietnam occupe désormais la 10ᵉ place mondiale pour la vitesse, son meilleur classement depuis la création de l'indice Speedtest Global Index en 2017. Cette performance correspond également à la vitesse médiane la plus élevée enregistrée dans le pays depuis son raccordement au réseau mondial en 1997.

Grâce à ces résultats, le Vietnam rejoint un groupe restreint de pays, incluant Singapour, les Émirats arabes unis, les États-Unis et la République de Corée, qui figurent dans le top 20 pour la vitesse de leurs connexions mobile et fixe.

Ce succès est le fruit de décennies de développement. Le secteur des télécommunications est considéré comme stratégique au Vietnam depuis plus de 80 ans. Le pays a commencé son intégration aux réseaux mondiaux en 1991, avec le lancement du premier réseau mobile par MobiFone en 1993, et une connexion officielle à Internet en 1997.

Au cours des 30 dernières années, le Vietnam, parti avec un retard technologique, a progressivement rattrapé son retard en maîtrisant les solutions et les équipements de réseau, et en mettant en place des politiques de développement pour soutenir le secteur.-VNA/VI