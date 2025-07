Le Vietnam dans le top 10 mondial aux Olympiades Internationales de Physique 2025

La délégation vietnamienne participe à la 55e édition des Olympiades Internationales de Physique (IPhO). Photo: ministère de l'Éducation et de la Formation

La délégation vietnamienne a brillé lors de la 55e édition des Olympiades Internationales de Physique (IPhO), qui se déroule du 17 au 24 juillet en France.

Selon une annonce du ministère de l'Éducation et de la Formation le 24 juillet, la délégation composée de cinq lycéens ont tous remporté une médaille, réalisant ainsi un bon palmarès avec une médaille d'or et quatre d'argent.

Nguyên Thê Quân, du lycée d'excellence Phan Bôi Châu de la province de Nghê An, a décroché la médaille d'or. Les quatre médailles d'argent reviennent à Ly Ba Khôi et Truong Duc Dung, tous deux du lycée d'excellence des sciences naturelles (Université nationale de Hanoï), à Nguyên Công Vinh du lycée d'excellence de Bac Ninh, et à Trân Lê Thiên Nhân du lycée d'excellence Quôc hoc Huê.

Cette performance exceptionnelle hisse le Vietnam parmi les dix meilleures nations du concours, confirmant ainsi la dynamique de succès des équipes vietnamiennes dans les compétitions scientifiques internationales ces dernières années.

L'édition 2025 de l'IPhO a rassemblé 406 candidats issus de 94 pays et territoires. Les participants ont été soumis à deux épreuves de cinq heures chacune, l'une théorique et l'autre expérimentale. Les épreuves ont démontré une combinaison subtile entre la physique moderne et des phénomènes concrets et familiers, allant de la structure de l'atome d'hydrogène à celle des galaxies, des oscillations d'un aimant à la formation des cratères météoritiques. L'épreuve expérimentale exigeait notamment un esprit de synthèse et une très grande précision dans les mesures.

La cérémonie de clôture et l'annonce officielle des résultats ont lieu ce 24 juillet à 21h00 et seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube de l'événement : https://www.youtube.com/@InternationalPhysicsOlympiad25.-VNA/VI