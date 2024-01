Le Vietnam crée l’unité de police constituée n°1 pour le maintien de la paix

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique a organisé jeudi 11 janvier à Hanoi une cérémonie d’annonce et de présentation de son unité de police constituée n°1 (ou Formed Police Unit – FPU) pour le maintien de la paix de l’ONU.

Le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang (3e à partir de la gauche) remet la décision de création de l’unité de police constituée n°1, à Hanoi, le 11 janvier. Photo : vietnamnet.vn

La décision de créer la FPU n°1 démontre de manière forte et concrète l’engagement du Parti, de l’Etat et du ministère de la Sécurité publique réaffirmé à maintes reprises à participer activement et avec responsabilité au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et le monde, a déclaré le vice-ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang.



Elle vise à contribuer davantage à la responsabilité de préserver la paix et la sécurité au niveau international, régional et à protéger les principes fondamentaux du droit international, a-t-il indiqué.

Depuis 2022, avec le soutien de l’ONU, des pays partenaires et des organisations internationales, le ministère a organisé des formations et des participations à des cours de formation à l’intérieur comme à l’extérieur du pays pour plus de 70 officiers au service des opérations de maintien de la paix de l’ONU.

Quinze d’entre eux sont qualifiés et affectés dans deux groupes de travail n°1 et n°2, dont six officiers envoyés en mission individuelle à la Mission de maintien de la paix des Nations unies au Soudan du Sud (UNMISS), un officier au bureau de la Police des Nations Unies (UNPol), alors que le groupe de travail n°3 sera envoyé à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA) au premier trimestre de cette année.

S’exprimant lors de la cérémonie, le conseiller des Nations Unies pour les questions de police au Département des opérations de paix (DPO), Faisal Shahkar, a exprimé sa gratitude au gouvernement vietnamien et au ministère de la Sécurité publique pour leur engagement et leurs contributions aux activités de maintien de la paix de l’ONU.

Il a déclaré que la création de la FPU n°1 représentait un jalon historique et une preuve du rôle et de la contribution croissants du Vietnam à la paix et à la sécurité régionales et internationales.

Faisal Shahkar a salué le professionnalisme et le dévouement des forces de sécurité publique du Vietnam, ainsi que leur volonté de partager leur expertise et leurs expériences avec les pays confrontés à de nombreuses difficultés causés par divers conflits armés.

L’ONU apprécie hautement la coopération et le soutien du ministère vietnamien de la Sécurité publique et espère poursuivre cette coopération dans le futur, a-t-il encore indiqué. – VNA/VI