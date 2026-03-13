Le Vietnam coopère en science, technologie et énergie avec les sociétés françaises

La délégation vietnamienne travaille avec des représentants d'entreprises françaises grâce à la mise en relation par le MEDEF. Photo : VNA

Le Vietnam espère que les entreprises françaises intensifieront leurs partenariats avec leurs homologues vietnamiens, développeront les transferts de technologie et considéreront le Vietnam comme un lieu prometteur pour l’expérimentation et la mise en œuvre de technologies innovantes, a déclaré mercredi 11 mars à Paris le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Lê Xuân Dinh.



S’exprimant lors d’une réunion de travail avec le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), porte-parole de toutes les entreprises française, Lê Xuân Dinh a souligné les opportunités de coopération franco-vietnamienne dans les domaines de la science et de la technologie, de l’énergie, des infrastructures et des industries de haute technologie.



Cette rencontre s’inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir les échanges entre les milieux d’affaires des deux pays et explorer les possibilités de collaboration dans des secteurs clés.



Le vice-ministre a souligné que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, marquée par une demande croissante en sciences et technologies, en énergie et en infrastructures.



Avec une population de plus de 100 millions d’habitants, une forte croissance économique et un environnement des investissements de plus en plus favorable, le Vietnam est considéré comme l’un des marchés les plus dynamiques d’Asie, a-t-il déclaré.



De son côté, Benoît Clocheret, vice-président de MEDEF International, le premier réseau d’affaires privé français à l’international, également président du Conseil d’affaires France-Vietnam et président exécutif du groupe Artelia, a affirmé que le Vietnam demeure l’un des marchés les plus dynamiques et prometteurs d’Asie.



Il a indiqué que le MEDEF souhaite continuer à jouer un rôle de passerelle entre les milieux d’affaires des deux pays et promouvoir des projets de coopération dans les domaines des infrastructures, de l’énergie, des technologies et de la transition écologique.



La coopération dans le domaine de l’énergie nucléaire a également été abordée lors de la réunion de travail entre la délégation vietnamienne et le MEDEF.



L’ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a déclaré que face aux défis majeurs que représentent la sécurité énergétique et le changement climatique, de nombreux pays réévaluent le rôle de l’énergie nucléaire en tant que source d’énergie stable et à faible émission de carbone.



Le Vietnam étudie et affine actuellement ses orientations politiques visant à garantir sa sécurité énergétique à long terme, à diversifier son approvisionnement énergétique et à atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2050, a-t-il précisé.



Selon le diplomate, le Vietnam relance ses projets d’investissement dans la construction des centrales nucléaires de Ninh Thuân 1 et Ninh Thuân 2. Parallèlement, le pays poursuit l’amélioration de son cadre juridique, le renforcement de ses capacités de gestion et la formation de ses ressources humaines dans le secteur nucléaire.



Le Vietnam s’engage également à respecter les normes les plus strictes en matière de sûreté nucléaire et de non-prolifération, et travaille en étroite collaboration avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) pour garantir le respect des normes internationales, a souligné le diplomate.



Outre le secteur de l’énergie, de nombreuses entreprises françaises ont manifesté leur intérêt pour développer leur coopération avec le Vietnam dans les secteurs de haute technologie.



Un représentant d’Airbus a indiqué que le groupe est présent au Vietnam depuis plus de 40 ans, avec plus de 200 appareils Airbus actuellement exploités par des compagnies aériennes vietnamiennes. Airbus collabore également avec des partenaires vietnamiens dans la formation des pilotes, le développement de l’industrie aéronautique et des projets spatiaux, notamment le lancement du satellite d’observation de la Terre VNREDSat-1.



Parallèlement, des sociétés d’ingénierie telles qu’Assystem, Egis et Artelia ont manifesté leur intérêt pour participer aux projets d’infrastructures énergétiques et nucléaires du Vietnam, en particulier en matière de conseil technique, de gestion de projet, de formation des ressources humaines et de développement de technologies de petits réacteurs modulaires.



À l’issue de la réunion, les deux parties se sont engagées à poursuivre et à intensifier le dialogue et à promouvoir des projets de coopération concrets dans les prochains mois.



Lê Xuân Dinh a invité les entreprises françaises à se rendre au Vietnam afin d’explorer les opportunités d’investissement et de mettre en œuvre de nouveaux projets de coopération technologique, contribuant ainsi au renforcement de la collaboration bilatérale dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation. – VNA/VI