Le Vietnam contribuera davantage en qualité de membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Le fait que le Vietnam ait été élu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU le 11 octobre montre l'aspiration du peuple vietnamien, a souligné le vice-ministre permanent des Affaires étrangères du Bangladesh, Shahriar Alam, sans oublier de féliciter le gouvernement et le peuple vietnamiens pour ce résultat.

Lors d’un échange de vue avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) dès l'élection vietnamienne au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le diplomate bangladais a estimé que le Bangladesh et le Vietnam entretiennent des relations bilatérales très étroites et, d'un point de vue multilatéral, les deux pays étaient tous deux membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Les deux pays sont parvenus à un consensus très étroit sur de nombreuses questions importantes telles que la réponse au changement climatique ou la migration, a-t-il dit.

Le vice-ministre Shahriar Alam a déclaré que le Vietnam et le Bangladesh continueraient à coopérer davantage pour contribuer davantage au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies dans les temps à venir.

Dans le contexte d'un ordre mondial en pleine mutation, le défi sera encore plus grand que lors du précédent mandat lorsque les deux pays ont rejoint le Conseil des droits de l'homme. Dans un tel contexte, le vice-ministre Shahriar Alam a affirmé que les deux pays doivent rapidement s'adapter et renforcer la compréhension multuelle, ainsi que la compréhension entre les pays et entre toutes les régions.

Selon M. Shahriar Alam, les droits de l'homme sont un domaine très vaste, étroitement lié au développement économique. Le Vietnam et le Bangladesh ont beaucoup en commun en termes de culture, ayant traversé des années de guerres brutales pour obtenir leur indépendance et leur liberté, de sorte que les deux pays sont en mesure de dire au monde l'importance de la paix, que la paix est la valeur centrale, l'aspiration commune du peuple et le fondement sur lequel le pays peut prendre des décisions.

Le Vietnam a été élu mardi 11 octobre au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025, lors de la 77e session de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.



Les 14 nouveaux membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU exerceront un mandat de trois ans, à compter de janvier 2023.



Ce résultat montre que la participation active du Vietnam aux activités du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, ses engagements et efforts vigoureux dans la promotion et la protection des droits de l’homme qui ont été reconnus et sont appréciés par la communauté internationale.



Dans sa nouvelle responsabilité au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, le Vietnam aura l’opportunité de contribuer à la promotion de tous les droits de l’homme sur la base de l’objectivité, de la coopération et du dialogue.

Il s’agit de la deuxième fois que le Vietnam est élu au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, la première fois en 2013 pour le mandat 2014-2016 avec 184 voix sur 192, le score le plus élevé parmi les 14 nouveaux pays membres.