Le Vietnam contribuera activement au succès du Sommet commémoratif ASEAN-Russie

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères lors de la réunion en ligne. Photo : VNA

Le Hoai Trung, membre du Bureau politique et ministre des Affaires étrangères, a conduit, le 21 mai, une délégation vietnamienne pour participer à une réunion de consultation informelle en ligne élargie des ministres des Affaires étrangères de l'Asociation des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), en préparation du Sommet commémoratif ASEAN-Russie.



Cette réunion était présidée par Theresa P. Lazaro, ministre philippine des Affaires étrangères et présidente d'ASEAN 2026.



Lors de cette réunion, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont souligné l’importance et la portée du Sommet commémoratif marquant le 35e anniversaire des relations ASEAN-Russie, prévu à Kazan, en Fédération de Russie, les 17 et 18 juin 2026. Ils ont réaffirmé leur engagement politique, leur orientation stratégique commune ainsi que leur volonté de créer une nouvelle dynamique pour le partenariat stratégique ASEAN-Russie et une coopération approfondie dans les années à venir.



Les ministres ont également réaffirmé l’engagement de l’ASEAN à travailler en étroite coordination avec la Russie afin d’assurer le succès du Sommet, contribuant ainsi à renforcer le rôle central de l’ASEAN et à préserver l’équilibre dans ses relations avec ses partenaires, notamment dans le contexte actuel marqué par de nombreuses évolutions régionales et internationales.



Au cours de la réunion, les ministres ont partagé leurs évaluations sur les récents développements au Myanmar et ont réaffirmé que le Consensus en cinq points demeure le principal cadre de référence pour l’engagement et le soutien de l’ASEAN en faveur du dialogue, de la réconciliation, de la paix et de la stabilité durable dans ce pays. Ils ont souligné que ce cadre contribue également à répondre aux défis humanitaires, au développement et à la reconstruction économique du Myanmar, tout en favorisant la paix, la sécurité et la stabilité régionales ainsi que la construction de la Communauté de l’ASEAN. Face aux évolutions récentes et dans l’esprit de communauté, les ministres ont estimé que l’ASEAN devait adopter une approche plus proactive.



Prenant la parole, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Le Hoai Trung a salué les efforts de coordination et de préparation déployés par les États membres de l’ASEAN et la Russie en vue du Sommet commémoratif ASEAN-Russie des 17 et 18 juin 2026. Il a affirmé que le Vietnam participerait activement et contribuerait au succès de cet événement.



Le ministre a également partagé l’avis de nombreux pays soutenant la poursuite d’un engagement actif, constructif et global de l’ASEAN auprès du Myanmar sur la base du Consensus en cinq points, y compris à travers des formes de dialogue dans le cadre du Sommet commémoratif ASEAN-Russie, afin de renforcer le rôle central de l’ASEAN et de contribuer positivement à la réconciliation nationale, ainsi qu’à la paix, à la stabilité et au développement du Myanmar et de la région. - VNA/VI