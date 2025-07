Le Vietnam contribue de plus en plus à la communauté internationale, selon Reporte Asia

Capture d'écran du site Reporte Asia.

Le 6 juillet, le site argentin Reporte Asia a publié un article saluant les contributions croissantes du Vietnam au sein des forums multilatéraux.

Il souligne notamment les deux mandats du Vietnam en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU (2008-2009, 2020-2021), marqués par ses initiatives en faveur de la paix, de la protection des femmes et des enfants dans les conflits et de la réconciliation régionale.

L'article rappelle également le rôle du Vietnam en tant que président de l'ASEAN (1998, 2010, 2020), hôte des forums de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) (2006, 2017) et membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies (2014-2016, 2023-2025), illustrant son engagement à rechercher des solutions communes.

Le Vietnam participe activement aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, avec des médecins et des ingénieurs déployés au Soudan du Sud, en République centrafricaine ou à Abyei, témoignant de son attachement à la paix mondiale et à la solidarité internationale, en résonance avec les profondes valeurs humanistes des pays d'Amérique latine, selon l'article.

Selon Reporte Asia, le Vietnam a renforcé ses liens avec la Communauté Communauté d'États latino-américains et caraïbes (CELAC) et le Marché commun du Sud (Mercosur) afin de favoriser la connectivité entre les pays pour des intérêts communs.

Par ailleurs, le Vietnam collabore avec les pays de la région dans des domaines allant du commerce agricole au partage de techniques agricoles, en passant par l'apprentissage de modèles éducatifs et de pratiques de développement durable.

La coopération entre le Vietnam et l'Amérique latine offre un potentiel concret, allant du partage d'expériences en matière de riziculture avec des pays aux conditions agricoles similaires, à l'apprentissage de méthodes de production à grande échelle pour des cultures comme le café et le soja, et à la promotion du développement des énergies renouvelables en s'appuyant sur les avancées régionales en matière d'énergie éolienne et solaire.

L'article souligne la récente adhésion du Vietnam au sein des BRICS, affirmant qu'elle marque une nouvelle étape dans son engagement à collaborer avec d'autres pays pour bâtir un ordre international équitable et multipolaire. Il attribue la réussite de l'intégration internationale du Vietnam à sa politique de diplomatie multilatérale.

Il rappelle les étapes clés de l'intégration internationale du Vietnam, notamment son adhésion à l'ONU en 1977, à l'ASEAN en 1995 et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007, comme des moments clés qui ont permis au Vietnam de participer progressivement et profondément à l'économie mondiale.

Les 17 accords de libre-échange conclus entre le Vietnam et des pôles économiques majeurs tels que l'Union européenne, le Japon, la République de Corée, l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et le Partenariat économique régional global (RCEP) sont le fruit des efforts constants du pays pour développer sa coopération internationale, indique l'article.

Face aux défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et les inégalités sociales, le Vietnam souhaite s'associer aux pays d'Amérique latine pour rechercher des solutions communes pour un monde durable, a déclaré Reporte Asia. -VNA