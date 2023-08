Le Vietnam contribue au séminaire sur la gestion des conflits potentiels en Mer Orientale en Indonésie

Une délégation conduite par Khuât Duy Lê Minh, cheffe adjointe du Département du droit et des traités internationaux du ministère vietnamien des Affaires étrangères, a participé au 32e séminaire sur la gestion des conflits potentiels en Mer Orientale, organisé jeudi 24 août dans la province de Banten, en Indonésie.

Vue du séminaire sur la gestion des conflits potentiels en Mer Orientale, la province de Banten, en Indonésie, le 24 août. Photo : VNA

Le Vietnam a apporté des contributions actives avec trois exposés sur la gestion des récifs coralliens du pays, l’étude des vagues dans le golfe du Tonkin et l’accord sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale dans le cadre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Les participants ont écouté des rapports sur l’avancement des projets de coopération et ont proposé de nouveaux projets communs visant à renforcer la coopération et le dialogue pour instaurer la confiance et gérer les conflits potentiels, réduisant ainsi les tensions dans les eaux.

Ils ont convenu de continuer à promouvoir la coopération dans le cadre du séminaire pour construire une région de la Mer Orientale stable, pacifique et prospère.

Le séminaire en format hybride a été organisé conjointement par le ministère indonésien des Affaires étrangères, l’Agence d’information géospatiale et le Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est, attirant la participation de près de 70 délégués du Vietnam, de Brunei, de Chine, des Philippines, d’Indonésie, du Laos, de Malaisie et du Myanmar, et de Taiwan (Chine).

Cet événement annuel, initié par l’Indonésie en 1990, implique dix pays d’Asie du Sud-Est, la Chine et le territoire de Taiwan. Son objectif est de créer un forum permettant aux parties de s’échanger sur des travaux communs, renforçant ainsi la collaboration et le dialogue dans la région de la Mer Orientale.

Dans le cadre du séminaire s’est tenue la 18e réunion du groupe de travail sur l’étude des marées et des changements du niveau de la mer et leur impact sur l’environnement côtier de la Mer Orientale, axée sur la gestion et la conservation des récifs coralliens.