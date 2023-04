Le Vietnam contribue à la sauvegarde et à la promotion du patrimoine immatériel

Le Vietnam a apporté de nombreuses contributions à la préservation, à la conservation et à la promotion de la valeur du patrimoine immatériel, a déclaré à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) l’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO.

L’ambassadrice Lê Thi Hông Vân, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO. Photo : VNA

Le Vietnam est l’un des 30 premiers pays à adhérer à la Convention, un traité de l’UNESCO adopté par la Conférence générale de l’UNESCO le 17 octobre 2003, et compte actuellement 15 patrimoines culturels immatériels inscrits sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente.



L’adhésion à la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a marqué l’intégration du Vietnam et défini son rôle international en matière de patrimoine culturel immatériel avec l’UNESCO et les pays du monde entier, a-t-elle indiqué à l’occasion du 20e anniversaire de ce traité.



Jetant un regard rétrospectif sur ces 20 dernières années, nous pouvons être fiers de nos réalisations et de nos contributions positives à l’avancement de la mise en œuvre de cette importante convention, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau mondial, s’est-elle félicitée.



De l’insertion des contenus de la Convention de 2003 dans ses lois, ses programmes et projets relatifs au patrimoine culturel immatériel et à la vie socioéconomique, à l’acquisition des expériences et du savoir-faire en sauvegarde et en promotion de ses patrimoines culturels immatériels, le Vietnam a significativement contribué à la conservation et à la sauvegarde urgente des patrimoines qui se perdent et à la plus grande diversité culturelle de l’humanité.



Au niveau mondial, le Vietnam a apporté de nombreuses contributions proactives et constructives à la mission de la Convention de 2003, en particulier au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO.



Le Vietnam est l’un des premiers élus au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2006-2010. L’an dernier, le Vietnam a été élu au Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour le mandat 2022-2026 avec le plus grand nombre de voix.



Cela démontre la position et le prestige croissants du Vietnam sur la scène internationale, la confiance de la communauté internationale dans sa capacité à contribuer et à administrer dans les institutions multilatérales mondiales, la reconnaissance de ses contributions à la préservation, à la conservation et à la promotion du patrimoine immatériel dans le pays et dans le monde. C’est le résultat de sa politique extérieure de multilatéralisation, de diversification extensive, profonde et efficace des relations, a fait valoir la diplomate.



Le Vietnam a été et sera directement impliqué dans le processus d’élaboration et d’approbation des décisions importantes de l’UNESCO sur la culture, contribuant davantage au perfectionnement et à la mise en œuvre des objectifs et priorités de la Convention de 2003, tout en assurant au maximum les intérêts nationaux dans la coopération culturelle au niveau mondial.



Cela affirme le rôle et le prestige du Vietnam à l’UNESCO en particulier et sur la scène internationale en général dans un effort pour rehausser l’importance du patrimoine culturel immatériel qui n’est pas seulement une ressource essentielle pour la diversité culturelle, la créativité, le dialogue interculturel et la cohésion sociale mais aussi le moteur du développement durable, a conclu la diplomate.