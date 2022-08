Le Vietnam contribue à la promotion du rôle du TNP dans la garantie de la sécurité mondiale

Une délégation du Vietnam, conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères Ha Kim Ngoc a participé à la 10e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), qui s’est clôturée le 26 août (heure local) à New York, aux États-Unis.

Le vice-ministre Ha Kim Ngoc a souligné la position constante du Vietnam de soutenir le désarmement radical des armes nucléaires, la lutte contre la prolifération nucléaire et d'apprécier le droit d'utiliser la technologie nucléaire à des fins pacifiques.

Il a souligné que la communauté internationale devait faire des efforts pour relever les défis nucléaires communs.

La délégation vietnamienne a participé à un discours conjoint avec des pays sur des questions d'intérêt international, notamment le maintien du rôle du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires, tout en soulignant les conséquences humanitaires de l'utilisation des armes nucléaires.

La délégation vietnamienne a également travaillé en étroite collaboration avec les pays de l'ASEAN et les pays non-alignés pour promouvoir les priorités de l'ASEAN et des pays non alignés, en particulier une Asie du Sud-Est sans armes nucléaires.