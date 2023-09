Le Vietnam continuera de contribuer activement aux activités communes de l'UIP

Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN), Vu Hai Ha, a reçu vendredi 15 septembre à Hanoï le président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco.

Le président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale (AN), Vu Hai Ha (droite), et le président de l'Union interparlementaire (UIP), Duarte Pacheco. Photo: VNA

Vu Hai Ha a salué l’arrivée du président de l'UIP, Duarte Pacheco, des délégués de l'UIP et des jeunes parlementaires d'autres pays au Vietnam pour assister à la 9e Conférence

mondiale des jeunes parlementaires.

Vu Hai Ha a souligné que le Vietnam continuerait à contribuer activement aux activités communes de l'UIP et voudrait accueillir d'autres conférences et mécanismes dans le cadre des activités de l'UIP

, notamment la Conférence mondiale des présidents de parlement.

De son côté, Duarte Pacheco a hautement apprécié les expériences du Vietnam dans l'organisation d'événements diplomatiques multilatéraux internationaux, notamment l'organisation très réussie de la 132e Assemblée de l'UIP.

Saluant les efforts du Vietnam pour participer aux activités internationales en général et aux activités de l'UIP en particulier, Duarte Pacheco a émis son espoir que dans le cadre des activités de l'UIP, le groupe des pays d'Asie-Pacifique, y compris le Vietnam, opérerait de manière plus efficace, contribuant ainsi aux résultats et les réalisations de l'UIP.