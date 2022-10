Le Vietnam continue la garantie et la promotion des droits de l’homme

Lors d’une séance du 19 octobre de la Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, chargée des questions sociales, humanitaires et culturelles, le Vietnam a affirmé sa volonté de continuer la garantie et la promotion des droits de l'homme.

Une base importante de la garantie et la promotion des droits de l'homme est de défendre le multilatéralisme, de renforcer la solidarité et la coopération dans la réponse aux défis mondiaux et de garantir la paix dans le monde, a déclaré la ministre conseillère Le Thi Minh Thoa.

La représentante vietnamienne a souligné la nécessité de défendre les principes de respect de l'indépendance et de la souveraineté nationale, de la non-ingérence dans les affaires intérieures, de l'objectivité et de la non-politisation des questions relatives aux droits de l'homme.

Si tous les droits humains doivent être traités sur un pied d’égalité, l’accent doit être mis sur les droits économiques, sociaux et culturels et sur le droit au développement, a-t-elle plaidé.

Pour faire progresser les droits humains, il faut mener des dialogues de manière constructive et promouvoir la coopération dans l’objectif d’une meilleure vie et de la dignité de tous, a-t-elle exhorté.

Sur le plan national, la représentante a fait état d’une réforme juridique liée aux droits humains et de politiques nationales donnant la priorité à la protection des groupes vulnérables.

Le Vietnam met toujours l’homme à la place centrale et à la position de bénéficiaire et de force motrice du processus de développement, a-t-elle souligné.