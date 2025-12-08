Le Vietnam continue d’être honoré en tant que "Première destination patrimoniale mondiale"

Le Vietnam a une nouvelle fois été sacré « Première destination patrimoniale mondiale » lors de la cérémonie de clôture des World Travel Awards (WTA) 2025, organisée le 6 décembre à Bahreïn.

Selon l’Autorité nationale du tourisme, il s’agit de la sixième reconnaissance pour le pays, après les éditions 2019, 2020, 2022, 2023 et 2024.

Cette distinction prestigieuse honore les efforts soutenus du Vietnam dans la préservation et la valorisation de ses trésors patrimoniaux, menés de pair avec une stratégie de développement touristique durable. L’harmonie entre des paysages naturels exceptionnels et une profondeur culturelle unique a forgé une attractivité singulière, propulsant la marque « Vietnam - Charme intemporel » et encourageant les localités à investir davantage dans les infrastructures et la qualité des services.

Au niveau local, plusieurs sites emblématiques du pays ont brillé dans les catégories mondiales les plus compétitives de cette année. Le plateau karstique de Dông Van a décroché pour la première fois le titre de « Première destination culturelle régionale au monde », valorisant l'identité des communautés des hautes terres et le Géoparc mondial UNESCO.

La beauté naturelle et le mode de vie des habitants du plateau rocheux exercent un attrait particulier chez les touristes vietnamiens et étrangers. (Photo : CTV/Vietnam+)

Le plateau de Môc Châu, avec son climat tempéré, a été nommé « Première destination naturelle régionale au monde » pour la troisième fois. De son côté, Tam Dao a reçu pour la quatrième fois le prix de « Bourg touristique de premier rang mondial», tandis que l'île de Phu Quoc a conservé son titre de « Première destination insulaire naturelle au monde » pour la quatrième année consécutive.

Ces récompenses successives, complétées par les distinctions attribuées aux entreprises de transport et de voyage, témoignent de la compétitivité et de la résilience de l'industrie touristique nationale. Elles confirment la valeur exceptionnelle du système patrimonial vietnamien, qui recense actuellement 9 patrimoines naturels et culturels mondiaux, 15 patrimoines immatériels et 10 patrimoines documentaires reconnus par l'UNESCO, faisant du Vietnam l'une des nations possédant les systèmes patrimoniaux les plus riches d'Asie.- VNA/VI