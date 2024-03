Le Vietnam continue de promouvoir son rôle actif à l'UNESCO

Le vice-ministre des Affaires étrangères et président de la Commission nationale du Vietnam pour l'UNESCO, Ha Kim Ngoc, a assisté à la séance d’ouverture de la 219e session du Conseil exécutif de l’UNESCO, qui a eu lieu les 18 et 19 mars à Paris.

La délégation vietnamienne à la 219e session du Conseil exécutif de l’UNESCO. Photo: VNA Dans son discours prononcé lors de cet événement, le vice-ministre Ha Kim Ngoc a hautement apprécié les efforts du Directeur général, du Secrétariat de l'UNESCO et des pays membres pour promouvoir des approches interdisciplinaires et multidisciplinaires, diversifier les ressources, élargir le réseau mondial de partenariats pour renforcer le rôle et l’efficacité de l’organisation.

Il a proposé que l'UNESCO et le Conseil exécutif continuent de mettre en œuvre des initiatives, des programmes et des activités pour mettre en œuvre l’Objectif de Développement durable 4 (ODD-4) : Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie.

Le vice-ministre a affirmé que le Vietnam tenait toujours en haute estime la coopération multilatérale et le rôle de l'UNESCO et que Hanoï s’engageait à continuer de contribuer de manière plus proactive et positive au travail commun.

A cette occasion, le président de la Commission nationale du Vietnam pour l’UNESCO, a rencontré plusieurs personnalités de cette organisation, dont la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, le Directeur général adjoint, Xing Qu, la présidente du Conseil exécutif, Vera Khoury Lacoeuilhe, la présidente de la 42e session de la Conférence générale, Simona Mirela Miculescu.

Il a également rencontré les chefs de délégations de certains pays dans le but de promouvoir des coopérations bilatérales et multilatérales.

Il a en outre travaillé avec le directeur du centre du Patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Assomo, et la Directrice Unité suivi et conseil chez ICOMOS (Conseil international des monuments et des sites), Regina Durighello, sur la coopération dans la protection et la promotion des valeurs des patrimoines mondiaux au Vietnam.

Ha Kim Ngoc a déclaré espérer que les dirigeants et le Secrétariat de l'UNESCO prêteraient attention, fourniraient des conseils et un soutien aux nouveaux dossiers de patrimoine vietnamiens.

Le Vietnam souhaite également recevoir un soutien pour préserver et promouvoir les valeurs des patrimoines mondiaux inscrits à l'UNESCO, a-t-il affirmé.

Les dirigeants de l'UNESCO et de l'ICOMOS se sont engagés à soutenir le Vietnam dans l’élaboration et la promotion des dossiers de patrimoine. –VNA/VI