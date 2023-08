Le Vietnam continue de contribuer activement aux processus de coopération financière de l'ASEAN

Le vice-ministre des Finances Vo Thanh Hung, chef de la délégation vietnamienne, a affirmé que le Vietnam continue de contribuer activement aux processus de coopération de l'ASEAN, lors de la 10e Conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN (AFMGM 10) en 2023 et ses réunions annexes, tenue vendredi 25 août à Jakarta, en Indonésie.

La délégation vietnamienne à la 10e Conférence des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales de l'ASEAN (AFMGM 10) en 2023 à Jakarta, en Indonésie. Photo: VNA

Au cours de l'année 2023-2024, le ministère des Finances du Vietnam assumera le rôle de président du processus de coopération en matière d'assurance de l'ASEAN et devra organiser la 26e réunion des gestionnaires en assurance de l'ASEAN (AIRM) prévue du 5 au 8 décembre 2023 à Ha Long, province de Quang Ninh (Nord), a fait savoir Vo Thanh Hung.

Il s'agit de la deuxième édition de l'AFMGM en 2023 en Indonésie, organisée à son initiative, pays hôte. Les ministres et gouverneurs ont noté que malgré un ralentissement, l'ASEAN poursuivait sa reprise économique et constituait un point positif contribuant à la croissance économique mondiale.

La croissance économique de l'ASEAN a été soutenue par une demande intérieure solide et par une reprise du tourisme. Cependant, dans le contexte où les perspectives économiques mondiales restent risquées, l'ASEAN doit continuer à renforcer ses politiques macroéconomiques, utiliser les outils politiques avec flexibilité pour atteindre ses objectifs de croissance et maintenir la stabilité de l'économie.

Le vice-ministre vietnamien des Finances a affirmé que malgré des difficultés, le gouvernement du Vietnam avait pris des mesures énergiques pour relancer la croissance.

En ce qui concerne la politique budgétaire, le Vietnam continue de mettre en œuvre le programme de développement et de relance socio-économique ; de mener une politique monétaire proactive et flexible, d'assouplir et de normaliser les taux d'intérêt dans un contexte de réduction des pressions inflationnistes afin de stimuler la demande intérieure et les investissements, les affaires et la consommation ; d’améliorer les institutions et créer un environnement d'investissement transparent et propre pour attirer les investisseurs étrangers.

Sur la base d'un consensus commun, les ministres et les gouverneurs ont adopté à l'unanimité la Déclaration commune de l'AFMGM 10.

Lors de la conférence, le ministre laotien des Finances a accepté le rôle de président du processus de coopération financière de l'ASEAN en 2024.

Le même jour, après deux jours de travail, l’AFMGM 10 a adopté une Déclaration commune qui s'engage à renforcer davantage la solidarité et à coopérer activement pour l'objectif commun d’édifier une ASEAN forte, unie et résiliente.