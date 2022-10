Le Vietnam constitue une destination attractive pour les entreprises françaises

Un colloque de promotion du commerce Vietnam-France a eu lieu le 17 octobre à Paris, avec la participation de nombreuses entreprises des deux pays spécialisées dans l’agriculture et l’import-export de produits alimentaires.

Toàn cảnh Hội thảo xúc tiến thương mại Việt Nam - Pháp ngày 17/10 tại Paris. Ảnh: Nguyễn Tuyên-PV TTXVN tại Pháp

Cet événement est organisé par le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce, l’ambassade et l’Office du commerce du Vietnam en France, la Chambre de commerce et d’industrie de Paris (CCIP).

Depuis l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (EVFTA), de plus en plus d’entreprises françaises cherchent à renforcer ou à établir des coopérations avec des partenaires vietnamiens, a fait savoir Marie-Christine Oghly, dirigeante de la CCIP.

De nombreuses entreprises françaises ont choisi d’investir au Vietnam, non seulement en raison de son marché intérieur potentiel, mais aussi d’un emplacement propice au développement de leurs affaires dans la région de l’ASEAN.

Malgré les fluctuations affectant le développement économique mondial et régional, la France et le Vietnam disposent d’atouts pour renforcer leur coopération économique, selon l’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang.

Lors du colloque, les participants ont exploré les besoins et les capacités de chaque partie, afin d’établir des relations de coopération durables et à long terme.

Les entreprises françaises opérant au Vietnam depuis de nombreuses années ont affirmé que le pays est une destination idéale grâce à stabilité politique, à ses politiques d’investissement préférentielles, à son environnement des affaires attractif, à ses conditions géographiques diversifiées et propices au développement agricole.

La France est le troisième investisseur et quatrième partenaire commercial du Vietnam en Europe. Les deux pays célébreront en avril 2023 le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques ainsi que le 10e anniversaire de leur partenariat stratégique.