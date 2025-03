Le Vietnam considère les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam (droite) et le PDG du Conseil des affaires États-Unis-ASEAN, Ted Osius. Photo : VNA

Dans l'après-midi du 18 mars, à Hanoï, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam To Lam a reçu une délégation d'entreprises du Conseil des affaires États-Unis-ASEAN (USABC), dirigée par le son PDG Ted Osius, ancien ambassadeur des États-Unis au Vietnam.

To Lam a hautement apprécié le rôle et les contributions pratiques de la communauté des affaires américaines en général et des entreprises de l'USABC en particulier dans la promotion et le renforcement de la coopération, des investissements et des affaires entre le Vietnam et les États-Unis.

Il a affirmé que le Vietnam considérait les États-Unis comme un partenaire d’importance stratégique, avec la coopération économique, commerciale, d’investissement, scientifique et technologique qui continuait d’être le fondement et la force motrice pour les relations bilatérales. Il a aussi affirmé le souhait du Vietnam de continuer à approfondir le Partenariat stratégique global avec les États-Unis, notamment en continuant à promouvoir la coopération économique, commerciale et d’investissement.

Le leader du Parti a souligné que le développement des relations bilatérales avait un impact positif sur le développement des relations États-Unis-ASEAN, suggérant que l'USABC accompagne les pays de l'ASEAN pour promouvoir la solidarité, la coopération, le développement et la prospérité du bloc, un grand marché avec beaucoup de potentiel et également une opportunité pour les entreprises des pays, y compris celles des États-Unis.

Il a partagé que le Vietnam mettait en œuvre activement et de manière synchrone des réformes et perfectionnait les institutions et les infrastructures ; rationalisait l'appareil pour des opérations efficaces et efficientes ; réformait les procédures administratives pour créer des conditions favorables aux entreprises étrangères, y compris les entreprises américaines.

Soulignant l'importance des sciences et des technologies pour le développement du Vietnam, To Lam a demandé aux entreprises américaines de continuer à prêter attention, à augmenter et à élargir leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines tels que les technologies émergentes, l'économie numérique, la transformation verte, les énergies renouvelables, la logistique, etc.

Ted Osius, pour sa part, a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique au cours des dernières années.

Ted Osius et les représentants des entreprises présentes à la rencontre ont affirmé leurs efforts pour contribuer au développement des relations entre le Vietnam et les États-Unis, exprimant leur gratitude pour l’attention et les conseils attentifs prodigués par les hauts dirigeants du Vietnam ces derniers temps.

Ils se sont déclarés convaincus que sous la direction et la vision stratégique du secrétaire général To Lam et des dirigeants vietnamiens, le Vietnam atteindrait les objectifs de développement fixés. Il a affirmé continuer à soutenir et à accompagner le Vietnam pour atteindre ses objectifs de développement dans la nouvelle période. - VNA/VI