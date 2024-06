Le Vietnam considère la Russie comme l'un de ses partenaires prioritaires

Le Vietnam considère toujours la Russie comme l'un des partenaires prioritaires de sa politique étrangère, a déclaré le président To Lam en recavant l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Bezdetko, le 17 juin à Hanoï.

Le Parti, l'État et le peuple vietnamiens n'oublient jamais le soutien significatif et sincère apporté par les peuples soviétique et russe, tant dans la lutte d’hier pour l'indépendance et la réunification nationales que dans la construction, le développement actuel et la défense du pays, a déclaré le président.

Saluant le développement positif de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie dans tous les canaux et dans tous les domaines, il s'est félicité de l'augmentation considérable des échanges commerciaux bilatéraux, ajoutant qu'il existe un vaste potentiel de coopération accrue, notamment dans le domaine de l’économie, du commerce, de l'investissement, des infrastructures, des transports, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Il s'est également déclaré convaincu que grâce aux mécanismes bilatéraux existants, le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie continuera à être renforcé à l'avenir.

Il a salué la coordination étroite et le soutien mutuel entre les deux pays lors des forums internationaux pour le paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Gennady Bezdetko, pour sa part, a promis de faire tous ses efforts pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, souhaitant renforcer les relations bilatérales dans divers domaines, notamment l'économie, le commerce, la défense, la sécurité nationale, l'éducation, la formation, les sciences et les technologies, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination étroite pour les préparatifs des agences compétentes des deux pays en vue de la prochaine visite au Vietnam du président Vladimir Poutine, contribuant ainsi à renforcer davantage la solidarité, l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral entre les deux pays. Cette visite constituera une étape importante dans les relations entre les deux pays. -VNA/VI