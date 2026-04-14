Le Vietnam considère la FAO comme un partenaire de premier plan dans l'agriculture

Dans la matinée du 14 avril (heure locale), à Rome, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a rencontré Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à l’occasion de sa visite officielle en Italie.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture à Rome. Photo : VNA

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le rôle de la FAO dans le système de développement des Nations unies, notamment dans la promotion de la coopération agricole, du développement rural et de la sécurité alimentaire mondiale, en particulier dans un contexte international marqué par de nombreuses difficultés et défis. Il a affirmé que le Vietnam considère toujours la FAO comme un partenaire de premier plan dans le développement agricole et rural, tout en saluant les projets de coopération entre la FAO et les ministères, secteurs et localités vietnamiens, dont la transformation des systèmes alimentaires et le projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions dans le delta du Mékong d’ici 2030.

Se félicitant que le Vietnam ait établi un nouveau modèle de croissance visant à renforcer la compétitivité de son économie, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, ainsi que des efforts du pays pour garantir la sécurité alimentaire, Tran Thanh Man a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’une agriculture durable et de la transformation des systèmes alimentaires, et a appelé la FAO à soutenir ces efforts.

Concernant les orientations de coopération à venir, il a proposé que la FAO appuie le Vietnam dans la restructuration du secteur agricole vers une plus grande valeur ajoutée, un développement vert, durable et intelligent, l’adaptation au changement climatique, la transformation des systèmes alimentaires, le contrôle des maladies – notamment celles transmissibles de l’animal à l’homme – ainsi que l’accélération de la transformation numérique dans l’agriculture.

De son côté, Qu Dongyu s’est déclaré heureux d’accueillir le premier dirigeant de haut niveau vietnamien au siège de la FAO depuis plusieurs années, rappelant ses impressions positives lors de ses précédentes visites au Vietnam et saluant les transformations remarquables du pays. Il a estimé que le Vietnam a véritablement pris son essor et continuera de progresser rapidement sous la direction éclairée de ses dirigeants, dont le secrétaire général du Parti To Lam et le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, Qu Dongyu, directeur général de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture et des délégués posent une photo à Rome. Photo : VNA

Le directeur général de la FAO a également salué les efforts du Vietnam pour réorganiser son appareil administratif et adapter ses politiques en vue d’un développement durable et de l’amélioration du niveau de vie de la population. Il a encouragé le Vietnam à partager ses expériences et à diffuser ses modèles de développement exemplaires à d’autres pays et régions.

Soulignant que la FAO considère le Vietnam comme un partenaire clé dans la région, il a apprécié son rôle de leader dans le domaine agricole, notamment à travers les modèles de coopération tripartite en Afrique et le programme « Une commune, un produit ». Il a également partagé les préoccupations relatives aux maladies et exprimé le souhait que le Vietnam poursuive sa coopération avec la FAO dans ce domaine.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination, d’optimiser l’efficacité des programmes et projets existants, et d’élargir la coopération dans les domaines de l’agriculture durable, de l’innovation et de la transformation des systèmes alimentaires, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement durable aux niveaux régional et mondial. - VNA/VI