Le Vietnam conseille à ses ressortissants d’éviter les zones de conflit en Haïti

Le ministère vietnamien des Affaires étrangères a recommandé jeudi 14 mars à ses ressortissants de ne pas se rendre dans les zones de conflit en Haïti.

Les violences se propagent à Port-au-Prince, en Haiti, le 7 mars Photo: Reuters

Interrogée sur la protection des citoyens en Haïti, où la situation sécuritaire continue de se détériorer, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, a déclaré jeudi 14 mars à la presse que la violence dans ce pays s’intensifiait rapidement et devenait extrêmement complexe, entraînant de nombreux décès et blessés.



Face à cette situation, l’ambassade du Vietnam à Cuba, également accréditée en Haïti, a mis en place plusieurs mesures de protection qui consistent à diffuser des conseils sur les réseaux sociaux officiels de l’ambassade pour garantir la sécurité des ressortissants vietnamiens, a-t-elle fait savoir.



Les mesures comprennent également, selon elle, le déploiement d’agents de l’ambassade disponibles 24h/24 pour maintenir un contact régulier avec la diaspora vietnamienne en Haïti et pour mettre à jour en continu les informations, en une coordination avec les autorités locales et les missions diplomatiques sur place pour mettre en œuvre les mesures de protection nécessaires.



Dans un autre développement, trois marins vietnamiens ayant travaillé sur le vraquier True Confidence qui a été attaqué par les Houthis en mer Rouge la semaine dernière, ont quitté le 13 mars l’aéroport de Djibouti et devront rentrer à Hanoi le 14 mars, a annoncé l’ambassadeur du Vietnam en Égypte et à Djibouti.



Dans le sillage de cette attaque, qui a malheureusement coûté la vie à un membre d’équipage, l’ambassade du Vietnam en Égypte, qui également accréditée à Djibouti, a travaillé avec diverses entités gouvernementales et des représentants des armateurs pour assurer le rapatriement rapide et sécurisé de l’équipage.



Les procédures pour le retour du corps de la victime sont en cours d’achèvement, et son rapatriement est attendu dans les plus brefs délais, a indiqué la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



Le ministère des Affaires étrangères a discuté avec les autorités nationales et les compagnies maritimes utilisant de la main-d’œuvre vietnamienne pour assurer une sécurité maximale aux marins et se conformer aux avertissements internationaux concernant les intinéraires dangereux, a-t-elle déclaré.



Il a dirigé les organes de représentation du Vietnam dans les pays situés dans des zones de conflit pour continuer à surveiller et à mettre à jour la situation et l’évolution de la sécurité dans la région, en préparant des plans pour protéger les citoyens en cas de nécessité, a-t-elle ajouté. – VNA