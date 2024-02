Le Vietnam confiant dans l’élimination du paludisme d’ici 2030

Le Vietnam est confiant dans la réalisation de son objectif d’élimination du paludisme d’ici 2030, a déclaré la vice-ministre de la Santé, Nguyên Thi Liên Huong lors d'une cérémonie organisée jeudi 22 février à Hanoi par l’Institut national de paludologie, de parasitologie et d’entomologie (NIMPE).

La vice-ministre de la Santé Nguyên Thi Liên Huong prend la parole lors de l’événement. Photo : Ministère de la Santé

S’exprimant lors d’une cérémonie de célébration de la Journée des médecins vietnamiens (27 février) et de remise des prix d’un concours sur la vie et l’œuvre scientifique du regretté professeur Dang Van Ngu, la responsable a déclaré que le Vietnam était devenu un modèle dans la lutte régionale et mondiale contre le paludisme.Elle a félicité le NIMPE pour son rôle central dans la réduction des cas, des décès et des épidémies de paludisme. Fin 2023, 46 provinces étaient devenues exemptes de paludisme, un revirement spectaculaire par rapport à 1991, où plus d’un million de cas et 4.646 décès étaient signalés chaque année. En 2022, seuls 455 cas et un décès ont été enregistrés, sans épidémie majeure.