Le Vietnam condamne les escalades dangereuses au Moyen-Orient

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang.



Elle a fait cette déclaration en réponse à une question de journalistes concernant la réaction du Vietnam à la récente escalade dans la région, lors du point de presse régulier du ministère des Affaires étrangères à Hanoï le 13 juin.

Pham Thu Hang a souligné que le Vietnam appelle toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à s'abstenir de toute nouvelle escalade et à résoudre les différends par des moyens pacifiques. Elle a insisté sur l'importance du strict respect du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes de l'ONU, ainsi que du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays.

Elle a également appelé à la création de conditions favorables à la poursuite des négociations de paix, à la sécurité, à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde. -VNA/VI