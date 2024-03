Le Vietnam condamne fermement les attaques violentes et inhumaines sur les routes maritimes internationales

Le Vietnam condamne fermement les attaques violentes et inhumaines contre des civils innocents et des navires civils sur les routes maritimes internationales, a déclaré la porte parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang.

La porte parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang. Photo : VNA

Répondant le 7 mars à une question d'un journaliste concernant des informations sur des membres d'équipage vietnamiens du navire True Confidence attaqués en mer, la porte-parole du ministère Affaires étrangères du Vietnam, Pham Thu Hang, a déclaré que le 7 mars 2024, immédiatement après avoir reçu l'information, le ministère des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade du Vietnam en Arabie Saoudite simultanément au Yémen et à l'ambassade du Vietnam en Égypte et à Djibouti de contacter les autorités locales pour demander des informations sur l'état actuel des citoyens vietnamiens à bord du navire.



L'ambassade du Vietnam en Égypte a contacté le groupe de marins vietnamiens. Actuellement, la santé des trois marins vietnamiens restants est stable. Cependant, ils ont perdu tous leurs documents d'identification lorsque le navire a été attaqué.

Selon les informations préliminaires, il y avait 4 membres d'équipage vietnamiens à bord, l'un d'eux est décédé et les autres seraient dans un état de santé normal.

Les bureaux de représentation vietnamiens maintiendront des contacts étroits avec les autorités locales et prendront d'urgence des mesures de protection des citoyens et géreront les procédures pertinentes pour les défunts, garantissant ainsi les droits et intérêts légitimes des citoyens vietnamiens, a-t-elle déclaré, ajoutant que le ministère, en coordination avec les agences nationales compétentes, travaillera avec l’entreprise qui a déployé les membres de l’équipage pour prendre les mesures de protection nécessaires.

Le Vietnam exige que toutes les parties concernées cessent immédiatement tous les actes de violence et garantissent la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation internationale conformément au droit international", a-t-elle déclaré.- VNA/VI