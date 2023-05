Le Vietnam compte deux représentantes au top 10 des premières entreprises de café en Asie du Sud-Est

Le magazine Asia Business Outlook a annoncé dans son numéro de mai 2023 le Top 10 des premières entreprises de café en Asie du Sud-Est en 2023, où sont présentes 2 représentantes du Vietnam que sont King Coffee et Alambe Coffee.

Le magazine Asia Business Outlook honore King Coffee comme l'un des 10 premières entreprises de café en Asie du Sud-Est en 2023. Photo: King Coffee



Pham Khanh Hiep, d'un des deux fondateurs d'Alambe Coffee.



Selon ce magazine, King Coffee dispose d’une riche gamme de produits, notamment du café instantané et du café moulu/torréfié aux nombreuses saveurs et styles de mélange, répondant aux différents besoins des clients.«Sur le marché vietnamien, King Coffee a rapidement affirmé sa position en recherchant et en élargissant constamment sa gamme de produits. Cette marque réussit à convaincre les clients, rattrapant ainsi les autres «géants» du café et même les concurrençant directement», a déclaré Asia Business Outlook.King Coffee est présent dans plus de 120 pays. Ses produits sont distribués et vendus sur les grands réseaux de distribution comme Costco, Carrefour, LuLu Hypermarket, Amazon et Alibaba.La marque tient bon sur le T-Mall d’Alibaba, où King Coffee est rapidement devenue l’une des quatre marques les plus vendues depuis son entrée sur le marché chinois en mars 2017.Le système de franchise de King Coffee compte actuellement plus de 50 magasins et 15 cafés franchisés à travers le Vietnam. Le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la Thaïlande et le Pakistan ont la principale franchise de King Coffee.Le 2e représentant vietnamien honoré au top 10 est Alambe Coffee.Alambe Coffee a officiellement fait fonctionner son usine de café en juillet 2019 à Ho Chi Minh-Ville. Ses produits phares actuels incluent le café torréfié sans additifs, l’Espresso à l’italienne et le café Arabica Alambe Da Sar et Alambe Da Lat.Selon Asia Business Outlook, Alambe commande son café dans les premières zones caféières du Vietnam et travaille en étroite collaboration avec les fournisseurs traditionnels depuis plus de 15 ans pour s’assurer d’une qualité optimale et stable.«Tous nos cafés sont torréfiés à la main en petits lots et Alambe accorde une grande attention à la torréfaction à basse température, pendant de plus longues périodes», a déclaré Alexander Gruber, co-fondateur et directeur d’Alambe. – CPV/VNA/VI