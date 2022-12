Le Vietnam co-organise un colloque sur les 40 ans de la signature de la CNUDM de 1982

Les Missions permanentes auprès des Nations Unies du Vietnam, de la Grèce, de l’Égypte et du Sénégal ont co-organisé le 8 décembre à New York un colloque sur les réalisations et défis dans la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982), qui a été signé il y a 40 ans.

La signature de la CNUDM de 1982 fut une étape historique témoignant du consensus entre de nombreux États pour élaborer un cadre juridique complet pour les activités en mer et dans les océans, selon le secrétaire général adjoint des Nations Unies, Miguel de Serpa Soares.

Il a souligné que les États devaient accorder plus d'attention aux droits des personnes vulnérables et dépendantes de la mer, renforcer la coopération internationale, améliorer leur capacité de gouvernance maritime et promouvoir la participation dans les forums maritimes des petites nations insulaires sous-développées.

L’ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, au nom des missions co-organisatrices, a réaffirmé leur attachement aux objectifs et principes universels énoncés dans la CNUDM.

Il a également exprimé le souhait de coopérer avec d'autres membres des Nations Unies pour promouvoir le rôle de cette convention dans le règlement des défis communs ainsi que dans le maintien de la paix, de la stabilité et la promotion de la coopération et du développement durable au profit des générations présentes et futures.