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Le Vietnam, clé de l'équilibre régional, selon un expert russe

Le Vietnam joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre en Asie du Sud-Est grâce à sa stabilité politique, sa diplomatie équilibrée et son engagement en faveur du multilatéralisme, a estimé l'expert russe des relations internationales Grigory Trofimchuk dans un entretien accordé à la VNA à Moscou.

Dans le contexte international actuel, la position du Vietnam au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) constitue un élément clé pour le maintien de l'équilibre de l'ensemble de la région, a estimé Grigory Trofimchuk, expert russe des relations internationales, lors d'un entretien accordé au correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Moscou.

 

  Le Premier ministre Le Minh Hung s'exprime lors du Forum d'affaires ASEAN-Russie. Photo: VNA  

 Selon lui, à l'aube d'une nouvelle ère, l'ASEAN a dépassé le cadre d'une simple organisation régionale pour s'affirmer comme un partenaire stratégique majeur, bénéficiant d'une attention particulière de la part des grandes puissances telles que les États-Unis, la Chine, la Russie, le Japon et l'Union européenne (UE). Le bloc est aujourd'hui reconnu comme un acteur de premier plan et un moteur de promotion des idées et technologies de pointe.

 

Dans ce contexte, le Vietnam se distingue comme un modèle de stabilité, capable de maintenir avec habileté une politique étrangère équilibrée tout en promouvant activement la coopération multilatérale. Des pays comme le Vietnam sont essentiels au maintien de l'équilibre régional, un objectif stratégique partagé par l'ensemble de l'ASEAN.

 

Selon Grigory Trofimchuk, malgré les fluctuations de l'économie mondiale, l'ASEAN ne cesse de renforcer sa solidité, sa visibilité et son importance, non seulement en Asie du Sud-Est, mais aussi à l'échelle mondiale. L'organisation fonctionne de manière harmonieuse et efficace, à l'image d'un mécanisme bien huilé. Les États membres, dont le Vietnam figure parmi les principaux moteurs, contribuent de manière déterminante à cette réussite.

 

Les experts russes considèrent par ailleurs que le Vietnam privilégie une coopération stratégique concrète et de long terme avec chacun de ses partenaires. De nombreux pays peuvent tirer des enseignements de l'expérience vietnamienne en matière de politique étrangère, notamment de sa capacité à évoluer dans un environnement géopolitique complexe tout en maintenant une position constante en faveur de la paix, de la stabilité et du bien-être de sa population. -VNA/VI 

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