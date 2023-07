Le Vietnam classé 6e sur 112 pays et territoires aux Olympiades internationales de mathématiques de 2023

Les 6 élèves vietnamiens participant aux Olympiades internationales de mathématiques 2023 ont tous remporté des médailles (2 d'or, 2 d'argent et 2 de bronze). Avec cet exploit, le Vietnam s'est classé 6e sur 112 pays et territoires participant aux Olympiades internationales de mathématiques 2023, a annoncé le ministère de l'Éducation et de la Formation le 11 juillet.

Avec un total de 6 médailles, la délégation vietnamienne s'est classée 6e, après la Chine, les États-Unis, la République de Corée, la Roumanie et le Japon.

Les deux médaillés d’or sont Pham Viet Hung, du lycée des surdoués en sciences naturelles, relevant de l’Université des sciences naturelles, de l’Université nationale de Hanoï, et Nguyen An Thinh, du lycée pour surdoués de Tran Phu, Haï Phong.

Les deux médaillés d’argent sont Hoang Tuan Dung, du lycée pour surdoués, relevant de l’Ecole normale supérieure de Hanoï et Nguyen Dinh Kien, du lycée pour surdoués de Tran Phu , Haï Phong.

Les médailles de bronze sont revenues à Khuc Dinh Toan, du lycée pour surdoués de Bac Ninh, et à Tran Nguyen Thanh Danh, du lycée pour surdoués de l’Université nationale de Ho Chi Minh-Ville.

Les Olympiades internationales de mathématiques 2023 ont eu lieu au Japon du 2 au 12 juillet avec la participation de 625 élèves venus de 112 pays et territoires. Le comité d’organisation a décerné 315 médailles dont 53 d'or, 89 d'argent, 173 de bronze, soit 50 % du nombre total des concurrents. -VNA/VI