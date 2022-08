Le Vietnam chérit toujours son amitié traditionnelle avec le Kazakhstan

Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé jeudi 18 août au vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi que le Vietnam attache toujours de l’importance à la bonne amitié traditionnelle avec le Kazakhstan héritant des bonnes relations entre le Vietnam et l’ancienne Union soviétique.

Le président Nguyên Xuân Phuc (à droite) et le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi à Hanoi, le 18 août. Photo : VNA

Saluant la première visite au Vietnam du chef de la diplomatie kazakh à l’occasion du 30e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales, il s’est déclaré satisfait des développements positifs des relations politiques entre les deux pays, avec des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, y compris au plus haut niveau.

Le dirigeant vietnamien a hautement apprécié les contributions et le rôle actif du Kazakhstan à la Conférence pour l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CICA), en particulier en tant que président de la CICA pour le mandat 2020-2022.

La coopération économique bilatérale a encore une large marge de développement, a-t-il déclaré, exhortant les deux parties à promouvoir les avantages que représentent l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) dont le Kazakhstan est membre.

Le président a espéré que deux parties boostent leur coopération dans les domaines correspondant à leurs avantages comparatifs tels que l’agriculture, le tourisme, les transports. Il s’est félicité du projet d’établir une liaison aérienne directe entre le Vietnam et le Kazakhstan pour faciliter l’échange de visites et la coopération bilatérales dans le tourisme et les transports.

Le vice-Premier ministre kazakh et ministre des Affaires étrangères Mukhtar Tileuberdi a transmis les salutations du président kazakh Kassym Tokayev au président Nguyên Xuân Phuc.

Il a affirmé que le Vietnam est un partenaire important du Kazakhstan dans la région Asie-Pacifique et souligné que son pays souhaite promouvoir la coopération avec le Vietnam dans l’économie, le commerce, l’investissement, la finance, l’éducation et la formation, la culture et le tourisme, les transports, les énergies propres et les hautes technologies.

A cette occasion, le président Nguyên Xuan Phuc a remercié le gouvernement du Kazakhstan d’avoir créé des conditions permettant à la communauté vietnamienne au Kazakhstan de stabiliser sa vie et de bien s’intégrer dans la société de son pays de résidence, notamment pendant la crise sanitaire du Covid-19.