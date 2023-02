Le Vietnam chérit toujours son amitié spéciale avec Cuba

La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU a tenu vendredi 10 février à New York une rencontre avec la Mission permanente de Cuba auprès l’ONU et lui a remis un cadeau du ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son à l’occasion de la présidence cubaine du Groupe des 77 et de la Chine.

L’ambassadeur Dang Hoàng Giang remet le cadeau à l’ambassadeur Pedro Luis Predoso Cuesta. Photo: VNA



Dans son discours, l’ambassadeur Dang Hoàng Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a affirmé que le Vietnam chérissait toujours l’amitié spéciale, la confiance mutuelle et la fidélité avec Cuba.

Il a estimé que Cuba assumerait avec succès le rôle de président du Groupe des 77 et de la Chine, continuerait à protéger les intérêts des pays en développement, souhaitant voir les délégations des deux pays continuer à maintenir des liens étroits et à se coordonner étroitement et efficacement dans les forums de l’ONU.

De son côté, l’ambassadeur Pedro Luis Predoso Cuesta, chef de la Mission permanente de Cuba auprès de l’ONU, a réaffirmé l’amitié traditionnelle et les relations spéciales entre les deux pays au fil de l’histoire, soulignant que les deux pays continueront à se coordonner et à se soutenir sur les questions d’intérêt commun.

Créé en 1964 par 77 pays dont le Vietnam, le Groupe des 77 et de la Chine compte actuellement 134 pays membres.