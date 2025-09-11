Le Vietnam chérit son partenariat stratégique global avec l’Australie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (à droite) recevant la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: VNA

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm a affirmé mercredi 10 septembre à la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, la politique constante du Vietnam d’attacher toujours de l’importance à son amitié et à son partenariat stratégique global avec l’Australie, soulignant que l’Australie est un partenaire fiable du Vietnam.



Recevant la dirigeante australienne en visite d’Etat au Vietnam, le leader du PCV s’est réjoui du développement de plus en plus fort, substantiel et efficace des relations bilatérales, alors que les deux parties sont devenues des partenaires clés et de premier plan l’une pour l’autre dans les domaines politique, économique, scientifique et technologique.



Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié la première visite d’État de la gouverneure générale d’Australie au Vietnam, et a félicité l’Australie pour ses réalisations dans de nombreux domaines, notamment la science et la technologie, la diversité culturelle et la lutte contre le changement climatique.



Il s’est déclaré convaincu que l’Australie renforcera de plus en plus sa position et contribuera positivement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.



De son côté, la gouverneure générale Sam Mostyn a souligné que le Vietnam est l’un des partenaires les plus fiables de l’Australie, et a exprimé l’espoir que les deux parties continuront à collaborer étroitement dans tous les domaines pour bâtir une région de paix, de stabilité et de développement prospère.



Elle a exprimé ses bonnes impressions sur le Vietnam, son peuple, ses traditions historiques et sa culture imprégnées de l’identité nationale ainsi que l’esprit optimiste et résilient du peuple vietnamien dans le processus de construction de la nation ; et a félicité les réalisations importantes que le Parti et l’État du Vietnam ont accomplies ces derniers temps.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm (à droite) serre la main de la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, à Hanoi, le 10 septembre. Photo: VNA

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le Vietnam entre au seuil d’une nouvelle ère de développement prospère et puissant. Pour atteindre les deux objectifs centenaires, le Parti et l’État vietnamiens ont récemment adopté de nombreuses politiques importantes.



Dans ce contexte, le Vietnam salue le soutien et l’accompagnement de l’Australie dans la mise en œuvre de ces politiques clés, a-t-il plaidé, souhaitant qu’avec la forte volonté politique des deux parties, le partenariat stratégique global entre les deux pays se développera davantage dans les temps à venir.



Les deux dirigeants se sont réjouis des liens populaires solides qui unissent les deux pays, la communauté vietnamienne en Australie se développant sans cesse et contribuant positivement au développement global de l’Australie et aux relations bilatérales. Par ailleurs, bien qu’à une échelle plus modeste, la communauté australienne au Vietnam joue un rôle important dans la promotion de la coopération économique, scientifique et éducative entre les deux pays.



Le secrétaire général Tô Lâm a exhorté les pays à renforcer leur coopération en matière de développement des ressources humaines et de la main-d’œuvre, notamment les travailleurs qualifiés, les experts et les scientifiques.



Il a également proposé que les deux pays mettent en œuvre les programmes de coopération scientifique et technologique existants et développent les échanges de talents, créant ainsi les conditions propices aux échanges et à la coopération entre les jeunes scientifiques et entrepreneurs des deux pays dans des domaines pionniers d’avant-garde.



Le leader du PCV a estimé qu’il s’agissait d’un domaine de coopération potentiel, d’autant plus important que l’Australie possède des atouts en matière de recherche scientifique et que le Vietnam a identifié la rénovation du modèle de croissance fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique.



Concernant le changement climatique, les deux dirigeants ont convenu qu’il s’agissait d’un défi commun pour les deux pays et le monde entier. Le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié le soutien que l’Australie a apporté au Vietnam dans ce domaine et a proposé de continuer à renforcer leur coopération vers un développement vert et durable. – VNA/VI