Le Vietnam chérit son partenariat stratégique avec la France

Le Vietnam attache de l’importance à son partenariat stratégique avec la France, qui se développe de manière extensive et intensive dans divers domaines, dont la défense, a affirmé dimanche 5 mai le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, au ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, en visite officielle au Vietnam.

Le ministre vietnamien de la Défense Phan Van Giang (à droite) accueille le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu. Photo : VNA



Lors des entretiens qui ont suivi la cérémonie de bienvenue en l’honneur du ministre français, le général Phan Van Giang a souligné l’importance de la visite actuelle de l’invité dans le renforcement de la coopération bilatérale en matière de défense, la considérant comme une preuve de l’esprit de "mettre de côté le passé et regarder vers un avenir radieux".



Il a déclaré que sur la base d’une déclaration de vision commune sur la coopération de défense Vietnam-France pour 2018-2028 et d’un accord modifié sur les liens de défense, de nombreux résultats positifs ont été obtenus dans divers domaines, notamment les échanges de délégations, les mécanismes de dialogue et de consultation, la formation, l’industrie de défense, la médecine militaire, le partage de la mémoire historique, la réparation de l’héritage de la guerre, les missions de maintien de la paix de l’ONU, ainsi que la consultation et le soutien mutuels dans les forums et mécanismes multilatéraux.



Le ministre vietnamien a suggéré que les deux parties redoublent d’efforts pour renforcer la coopération en matière de défense dans ces domaines et s’engagent activement dans des échanges pour parvenir à un consensus rapide sur le programme de coopération en matière de défense Vietnam-France pour 2025-2028.



En réponse, Sébastien Lecornu a souligné l’importance de la collaboration bilatérale pour partager les mémoires historiques et faire face aux conséquences de la guerre entre les deux pays.



Le ministre français des Armées a exprimé l’espoir que les liens bilatéraux en matière de défense s’approfondiront vers une plus grande efficacité et seront à la hauteur du partenariat stratégique.



Les deux ministres ont également discuté de questions régionales et internationales d’intérêt commun. Concernant les questions maritimes, ils ont souligné l’importance de la paix, de la sécurité, de la stabilité, de la liberté de navigation et de survol, du règlement pacifique des différends conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à la pleine la mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties (DOC) en Mer Orientale et la poursuite effective d’un Code de conduite (COC) efficace et substantiel en Mer Orientale.



A l’issue de leur entretien, les deux ministres ont signé une lettre d’intention sur le renforcement de la coopération de défense entre le Vietnam et la France. – VNA/VI