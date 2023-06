Le Vietnam chérit son amitié et sa coopération intégrale avec la République tchèque

Le Vietnam attache toujours de l’importance à la promotion de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec la République tchèque, et souhaite élargir davantage la coopération avec le pays dans tous les domaines, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue tchèque Jan Lipavsky rencontrent la presse à l’issue de leur entretien. Photo: VNA

Le chef de la diplomatie vietnamienne, en visite officielle en République tchèque, les 9 et 10 juin, a fait cette déclaration lors d’une rencontre avec le président du Sénat tchèque Milos Vystrcil et de l’entretien avec son homologue tchèque Jan Lipavsky qu’il a adressé son invitation à se rendre au Vietnam.

Les dirigeants tchèques ont exprimé leur impression sur les réalisations socio-économiques du Vietnam et ont hautement apprécié la position et le rôle de plus en plus importants du Vietnam ces dernières années. Ils ont affirmé que le Vietnam est le partenaire le plus important de la République tchèque en Asie du Sud-Est.

Les deux parties ont reconnu que des réunions de haut niveau et des échanges de délégations ont été maintenus régulièrement ces dernières années, en particulier la visite officielle en avril au Vietnam du Premier ministre tchèque Petr Fiala, qui a contribué à accroître la confiance politique entre les deux pays et à donner un nouvel élan pour renforcer la coopération bilatérale dans d’autres domaines.

Grâce aux impacts positifs de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), la coopération commerciale et d’investissement entre les deux pays est devenue un point positif avec des échanges bilatéraux atteignant 848 millions de dollars en 2022, en hausse de près de 15% par rapport à l’année précédente.

Les dirigeants ont convenu de discuter et de convenir prochainement d’un nouveau cadre de relations pour promouvoir globalement la coopération entre les deux pays ; exploiter pleinement les opportunités offertes par l’EVFTA et créer des conditions favorables pour leurs exportations respectives aux marchés de l’autre ; renforcer l’efficacité opérationnelle du Comité intergouvernemental de coopération économique Vietnam-République tchèque ; et faciliter la connexion entre leurs entreprises et leur renseignement du marché de l’autre pays.

La partie tchèque a positivement noté la proposition du ministre Bui Thanh Son d’exhorter les autres pays de l’UE à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA), et la Commission européenne (CE) à retirer bientôt son avertissement de carton jaune pour les produits aquatiques vietnamiens.

Les deux parties ont également discuté des mesures visant à élargir la coopération bilatérale en matière de sécurité, de défense, d’éducation, de formation, de travail, de culture et de tourisme.

Elles ont convenu de renforcer leur coordination étroite et leur soutien mutuel au sein des organisations et forums multilatéraux, en particulier les Nations unies, le Dialogue Asie-Europe (ASEM) et dans le cadre du partenariat stratégique ASEAN-UE.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont affirmé leur soutien au règlement des différends par des mesures pacifiques, et conformément au droit international, à la Charte des Nations unies et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM de 1982).

Le ministre Bui Thanh Son a remercié le gouvernement tchèque d’avoir créé des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre de manière stable et s’intégrer avec succès dans le pays européen, exprimant sa conviction que la communauté continuera à promouvoir activement son rôle de pont pour développer l’amitié et la coopération entre les deux pays.