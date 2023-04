Le Vietnam chérit son amitié et sa coopération avec la Biélorussie

Le Vietnam attache une grande importance au renforcement des relations d’amitié et de coopération traditionnelles avec la Biélorussie, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh en recevant mercredi 26 avril à Hanoi le ministre biélorusse de l’Intérieur Ivan Vladimirovitch Kubrakov.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh (à droite) serre la main du ministre biélorusse de l’Intérieur Ivan Vladimirovitch Kubrakov. Photo : VNA

Le chef du gouvernement a apprécié le soutien accordé par la Biélorussie au Vietnam dans la lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationale et dans l’œuvre actuel d’édification et de la défense nationales.

La Biélorussie a créé des conditions favorables pour que les Vietnamiens résidant sur son sol s’intègrent dans sa société et a offert une assistance au Vietnam avec du matériel médical et des fournitures pour surmonter et se redresser du Covid-19, a-t-il plaidé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné les contributions de leur coopération politique, socio-économique, culturelle croissante en matière de défense et de sécurité au développement durable et stable de chaque nation.

Il a proposé que les parties maintiennent efficacement leurs mécanismes et domaines de coopération existants et étudient et développent de nouveaux mécanismes et initiatives pour répondre conjointement aux nouveaux défis.

Pour sa part, le ministre Ivan Vladimirovitch Kubrakov a informé le dirigeant vietnamien des résultats de son entretien avec le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm, affirmant qu’ils étaient parvenus à d’importants accords et plans d’action liés à la sécurité entre les deux ministères et les localités des deux pays, notamment en termes de formation.

En réponse, le chef du gouvernement s’est dit satisfait que les deux parties aient signé des documents importants, échangé et convenu de mesures spécifiques et pratiques pour promouvoir davantage la coopération Vietnam-Biélorussie dans la prévention et la lutte contre la criminalité, et le maintien de l’ordre social et de la sécurité dans chaque pays.

Il a indiqué que le Vietnam s’engage à créer des conditions favorables pour que les entreprises biélorusses développent leurs activités à long terme au Vietnam, en particulier dans les domaines forts de la Biélorussie tels que les engrais, les machines et les équipements. Le Vietnam souhaite également que la Biélorussie facilite l’entrée des produits vietnamiens, notamment agricoles et aquatiques, sur son marché.

Le ministre Ivan Vladimirovitch Kubrakov a transmis les salutations et le souhait du Premier ministre biélorusse Roman Golovchenko d’accueillir la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh en Biélorussie au moment qui lui conviendra.

Entre-temps, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’il avait chargé les agences compétentes de se préparer à accueillir son homologue biélorusse lors d’une visite officielle au Vietnam à un moment convenant aux deux parties.