Le Vietnam chérit ses liens avec la Slovénie

Le Vietnam attache toujours de l'importance au développement de bonnes relations de coopération avec la Slovénie, un partenaire important en Europe centrale et orientale, a déclaré la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang à la secrétaire d'Etat slovène aux Affaires étrangères et européennes, Sanja Stiglic.

La vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang et la secrétaire d'Etat slovène aux Affaires étrangères et européennes, Sanja Stiglic, lors d'une consultation politique. Photo: VNA

Lors d'une consultation politique qui a eu lieu dans le cadre de la visite de cette responsable vietnamienne dans ce pays européen du 9 au 11 mars, Mme Le Thi Thu Hang a apprécié la Slovénie qui considère le Vietnam comme un partenaire prioritaire dans sa politique de renforcement et d'expansion des relations avec les pays d'Asie du Sud-Est.

Elle a appelé la partie slovène à achever les procédures de ratification de l’Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), facilitant ainsi une coopération en matière d'investissement équitable et gagnant-gagnant entre les deux parties. Elle a également exhorté la Slovénie à faire pression sur la Commission européenne (CE) pour qu'elle lève le « carton jaune » à l'encontre des exportations de produits aquatiques du Vietnam afin d'aider le pays à développer un secteur de la pêchedurable.

Les deux responsables ont discuté des mesures visant à promouvoir l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Elles ont convenu de la nécessité d'accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, la coopération dans les canaux étatiques, gouvernementaux et parlementaires, ainsi que les échanges entre les peuples et entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Elles sont également convenus de renforcer la coopération en matière de commerce et d'investissement en mettant pleinement et efficacement en œuvre l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), d'améliorer l'efficacité du mécanisme du Comité intergouvernemental de coopération économique; de créer des conditions favorables pour que les produits de l'un entrent sur les marchés de l'autre et d'encourager les entreprises slovènes à accroître leurs investissements au Vietnam, en particulier dans les domaines où la Slovénie possède des atouts tels que le transport maritime, la logistique, les énergies renouvelables et les produits pharmaceutiques.



Exprimant son impression sur le développement socio-économique du Vietnam et ses réalisations en matière d'intégration internationale au cours de ces dernières années, Sanja Stiglic a fait l'éloge de son rôle et de sa position de plus en plus importants dans la région et dans le monde.

La Slovaquie souhaite toujours renforcer ses relations avec le Vietnam, son principal partenaire en Asie du Sud-Est, a-t-elle souligné, ajoutant que de plus en plus d'entreprises slovènes sont intéressées par une coopération commerciale avec le Vietnam.

Elle a salué les engagements forts du Vietnam lors de la COP26 en 2021 concernant l'adaptation au changement climatique, affirmant que la Slovénie est disposée à partager ses expériences et à collaborer avec le Vietnam dans ce domaine.

Les deux responsables ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans des domaines potentiels tels que l'éducation; la formation; l’économie verte, numérique et circulaire; le transport maritime; la logistique; le tourisme; et le travail.

Elles ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, affirmant leur engagement à maintenir une coordination étroite et un soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.

Concernant la question de la Mer Orientale, les deux parties ont souligné leur soutien à la position du Vietnam et de l'ASEAN afin de garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en mer, à régler les différends par des mesures pacifiques et à adhérer au droit international, en particulier à la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer (CNUDM 1982).

Le Thi Thu Hang a profité de l'occasion pour suggérer au gouvernement slovène de continuer de créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne en Slovénie puisse vivre de manière stable et bien s'intégrer dans la société locale, servant ainsi de pont entre les deux pays.



Au cours de son séjour, la vice-ministre des Affaires étrangères Le Thi Thu Hang a eu des rencontres avec la vice-Première ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes Tanja Fajo et le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Slovénie Tibor Simonka, ainsi qu'une séance de travail avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science et de l'Innovation Igor Papic. Elle a également assisté à une cérémonie célébrant le 30e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Slovénie. -VNA/VI