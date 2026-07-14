Le Vietnam chérit ses liens avec l'Algérie

L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh (gauche) et Abdelkrim Benmbarek, secrétaire général du FLN, parti au pouvoir en Algérie. Photo: VNA

Le Vietnam attache toujours de l’importance à son amitié et à sa coopération avec l'Algérie, l'un de ses partenaires clés en Afrique, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, lors d'une séance de travail avec les dirigeants du Front de libération nationale (FLN), parti au pouvoir en Algérie, tenue le 13 juillet au siège du FLN à Alger.



Il s'est dit convaincu que les relations entre le Parti communiste du Vietnam (PCV) et le FLN continueraient de se renforcer, constituant un socle politique important pour le développement de relations bilatérales toujours plus substantielles et efficaces.



L'ambassadeur vietnamien a remercié les dirigeants du FLN ainsi que les autorités et organisations algériennes pour leur soutien et leur étroite coopération tout au long de son mandat, qui ont contribué à consolider l'amitié traditionnelle entre les deux pays.



Tran Quoc Khanh a exprimé le souhait d'accueillir prochainement au Vietnam Abdelkrim Benmbarek, secrétaire général du FLN. Selon lui, cette visite contribuera à intensifier les échanges de haut niveau entre les deux Partis et à approfondir l'amitié traditionnelle ainsi que la coopération globale entre le Vietnam et l'Algérie, dans l'intérêt de leurs peuples.

Séance de travail entre L'ambassadeur du Vietnam en Algérie, Tran Quoc Khanh, et les dirigeants du Front de libération nationale (FLN). Photo: VNA



De son côté, le secrétaire général du FLN a salué la contribution du diplomate vietnamien au renforcement de l'amitié traditionnelle et de la coopération multiforme entre le Vietnam et l'Algérie au cours de son mandat.



Il a réaffirmé la volonté de son Parti de consolider et de développer davantage la coopération bilatérale. Il a également souligné que le FLN et le PCV continueraient de coordonner étroitement leurs actions pour mettre en œuvre efficacement leur accord de coopération, renforcer leurs liens politiques et élargir leur coopération dans de nombreux domaines.



Au cours de la séance de travail, les deux parties se sont engagées à préserver leur tradition de solidarité et d'entraide en intensifiant les échanges entre les jeunes générations, en développant la coopération entre les organisations sociopolitiques et en favorisant les liens dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, de l'éducation et des échanges entre les peuples. -VNA/VI