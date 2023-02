Le Vietnam cherche une opportunité de coopération technologique en Allemagne

Le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung discute avec des représentants d'associations vietnamiennes et des compatriotes en Allemagne. Photo: VNA

Le Réseau d'innovation Vietnam-Allemagne (VGI Network) doit renforcer son soutien au Centre national d'innovation du Vietnam (NIC) dans l'échange avec des experts et partenaires vietnamiens et internationaux, afin de participer à la recherche, à l'élaboration de stratégies, à l'appel à l'investissement et à la recherche des technologies les plus appropriées au Vietnam.

C'est ce qu'a proposé le ministre du Plan et de l'Investissement Nguyen Chi Dung lors d'une séance de travail avec le VGI, dans le cadre de sa visite du 23 au 25 février en Allemagne.

Plus précisément, le ministre Nguyen Chi Dung a demandé au VGI de collaborer avec le NIC pour promouvoir la coopération avec des partenaires en Allemagne tels que le parc de haute technologie Adlershof, l'un des centres scientifiques et technologiques d'Europe et Infineon Group, l'un des 10 plus grands groupes de fabrication de semi-conducteurs au monde.

La visite du parc de haute technologie Adlershof et du groupe de fabrication de semi-conducteurs d'Infineon du ministre vietnamien est considérée comme l'un des points d'orgue du plan visant à promouvoir la coopération avec les partenaires allemands. Nguyen Chi Dung a demandé à Adlershof de soutenir le NIC dans l'échange de startups, de lui donner des conseils sur les modèles de gestion, les mécanismes financiers, le fonctionnement des centres de haute technologie, d'incubation, de recherche et développement.

Il a également proposé à Infineon Group de partager sa vision et sa stratégie pour le développement de la fabrication de semi-conducteurs dans les années à venir.

Dans le cadre de sa visite, le ministre vietnamien a eu une séance de travail avec l'Association Allemagne-Vietnam, des dirigeants d'associations vietnamiennes et des compatriotes en Allemagne.