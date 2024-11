Le Vietnam cherche des solutions flexibles pour gérer le marché du carbone

Le développement des forêts et des écosystèmes contribuera à améliorer l'absorption des gaz à effet de serre. Photo : VietnamPlus

Le Vietnam doit établir une feuille de route spécifique pour la transition vers l’énergie verte ainsi que concevoir et gérer le système d’échange de droits d’émission en vue du fonctionnement officiel du marché du carbone en 2028, selon les experts.



Pour réduire les émissions et atteindre l’objectif de zéro émission nette, il est nécessaire que le Vietnam favorise les économies d’énergie et l’utilisation efficace des ressources naturelles grâce à l’application de technologies avancées à faibles émissions et à la mise en œuvre de modèles d’économie circulaire, a déclaré Nguyên Tuân Quang, directeur général adjoint du département du changement climatique du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement (MoNRE).



Il a souligné la nécessité de rendre la production agricole plus verte, avec un projet de culture d’un million d’hectares de riz de haute qualité et à faibles émissions pour réduire les émissions de 3 à 5 tonnes de carbone par hectare.



Le responsable a également souligné le développement des forêts et des écosystèmes pour améliorer l’absorption des gaz à effet de serre, car les écosystèmes de mangroves côtières absorbent les émissions quatre fois plus que les forêts naturelles.



Selon le MoNRE, 70 pays et territoires du monde entier ont mis en œuvre la tarification du carbone au moyen d’outils tels que les taxes et les marchés du carbone. Cette mesure contrôle actuellement plus de 11 milliards de tonnes de carbone, soit 20% des émissions mondiales.



La création du marché du carbone et sa feuille de route de développement sont stipulées dans la loi sur la protection de l’environnement de 2020 et le décret gouvernemental n°06/2022/ND-CP sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la protection de la couche d’ozone. Comme prévu, le Vietnam attribuera des quotas d’émission à partir de juin 2025, puis commencera à échanger des crédits d’émission. Il ne reste donc pas beaucoup de temps pour les préparatifs, a noté Nguyên Tuân Quang.



L’évaluation de l’impact du système d’échange de quotas d’émission (ETS) et des crédits carbone au Vietnam sera menée par le Bureau des services d’appui aux projets des Nations Unies, d’ici juin 2025, pour soutenir la mise en œuvre de la phase pilote, a-t-il déclaré, ajoutant qu’environ 150 entreprises et grands émetteurs dans des secteurs tels que la production de fer et d’acier, le ciment et l’énergie thermique devraient être inclus dans le marché du carbone au cours de cette phase.

Lors d’un récent atelier sur l’évaluation de l’impact du système d’échange de quotas d’émission et des crédits carbone au Vietnam, organisé par le ministère du changement climatique, le Dr Robert Ritz de l’Université de Cambridge a déclaré que la tarification du carbone peut entraîner une réduction rapide et rentable des émissions.



Il a cité le Royaume-Uni comme exemple. L’application d’une taxe carbone dans le secteur de l’électricité a permis de réduire les émissions de carbone de la production d’électricité de 26 % en seulement trois ans. Il a poursuivi en disant que le pays européen a cessé la production d’électricité à partir du charbon à partir du 1er octobre, soulignant que la réglementation des quotas d’émissions est un facteur clé de la tarification du carbone.



Frédéric Gagnon-Lebrun, consultant chez South Pole, un développeur de projets de premier plan et fournisseur de solutions mondiales pour l’action climatique, a également suggéré qu’en plus de la transparence des mécanismes de gestion, le gouvernement devrait simplifier les règles et les exigences pour faciliter la gestion et permettre aux participants du marché du carbone d’établir facilement des modèles financiers.



Nguyên Hông Loan, directrice de Green Climate Innovation Company Limited (GreenCIC) et responsable du groupe d’experts en politique climatique, a déclaré que l’évaluation de l’impact d’un système d’échange de droits d’émission et de crédits carbone est essentielle pour le fonctionnement efficace du marché du carbone à l’avenir.



Ainsi, en tant que groupe consultatif d’appui technique pour le Vietnam, l’équipe analysera le cadre juridique du Vietnam et l’expérience internationale pour identifier les options de conception et de gestion, en se concentrant sur celles qui sont réalisables pour un marché pilote du carbone au cours de la période 2025-2027. – VNA/VI