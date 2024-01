Le Vietnam cherche à renforcer sa coopération parlementaire avec la France

La présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-France, Nguyên Thuy Anh, a effectué une visite en France les 23 et 24 janvier pour rechercher des opportunités de coopération avec des partenaires français.

La présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Vietnam et présidente du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-France, Nguyên Thuy Anh avec la vice-présidente du Groupe France-Vietnam du Sénat français Laurence Muller-Bronn. Photo : VNA

Anh, qui est également présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale du Vietnam et présidente de l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France, a rencontré la présidente du Groupe d’amitié France- Vietnam de l’Assemblée nationale française, Anne Le Hénanff, et la vice-présidente du Groupe France-Vietnam du Sénat français Laurence Muller-Bronn.



Se réjouissant du développement des liens entre les deux pays, en particulier depuis que les deux parties ont établi leur partenariat stratégique en 2013, Anh a affirmé que le Vietnam chérissait toujours ses relations avec la France et accordait une grande valeur au rôle de la France dans la région et dans le monde.



Saluant les contributions des deux groupes parlementaires d’amitié au partenariat législatif bilatéral, elle a exprimé son espoir que les parlementaires français continueront de coopérer avec leurs homologues vietnamiens pour promouvoir davantage les relations bilatérales en 2024 et dans les années suivantes.



L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, a demandé aux deux groupes parlementaires d’amitié de continuer à œuvrer pour pousser l’Assemblée nationale française à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA), tout en apportant leur voix à la Commission européenne pour retirer l’avertissement de "carton jaune" sur les exportations de produits aquatiques vietnamiens.



Les parlementaires français ont manifesté un intérêt particulier pour le procès intenté par Trân Tô Nga, une Vietnamienne résidant en France, contre les entreprises de produits chimiques américaines qui produisaient de l’agent orange/dioxine déversé au Vietnam pendant la guerre, et ont affirmé leur soutien aux victimes vietnamiennes de l’agent orange/dioxine.



Afin de promouvoir la coopération Vietnam-France dans le domaine des soins de santé, Anh et Thang ont eu une séance de travail avec la Fédération médicale franco-vietnamienne, saluant la contribution des médecins français à la santé publique au Vietnam et écoutant leurs opinions.



Au cours de son séjour, Anh a également tenu une séance de travail avec les dirigeants de l’Association d’amitié et de coopération France-Vietnam (AAFV) pour explorer les idées de la partie française sur la promotion de la collaboration entre l’AAFV et l’Association d’amitié et de coopération Vietnam-France, contribuant ainsi à renforcer les échanges ainsi que l’amitié et la solidarité entre les deux peuples. La responsable vietnamienne a profité de l’occasion pour remercier l’AAFV pour son soutien au Vietnam au cours des 60 dernières années.



En tant que présidente de la Section vietnamienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), Anh a eu une séance de travail avec le secrétaire général de l’APF, Damien Cesselin, pour discuter d’un certain nombre de contenus de coopération de l’Assemblée nationale du Vietna dans ce mécanisme multilatéral. – VNA/VI