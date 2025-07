Le Vietnam cherche à promouvoir son image dans la nouvelle ère

La Stratégie de communication pour promouvoir l’image du Vietnam à l’étranger – une tâche stratégique et urgente – nécessite à la fois une vision à long terme et des méthodes de mise en œuvre innovantes et efficaces, a déclaré la directrice générale de l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Vu Viet Trang.



S’exprimant au colloque « Positionner le Vietnam – Promouvoir l'image nationale à l'ère nouvelle » organisé le 10 juillet à Hanoï par la VNA et le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, Vu Viet Trang a souligné l’ambition du Vietnam de s’affirmer comme une nation puissante, influente et profondément ancrée dans les dynamiques régionales et mondiales.



Selon elle, le positionnement de l'image nationale n’est pas seulement la tâche du secteur des médias, mais font partie intégrante de chaque composante de la stratégie de développement globale du pays.



Le projet de Stratégie, élaboré par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, fixe des objectifs clairs : renforcer la perception positive du Vietnam sur les canaux de presse internationaux et les plateformes numériques ; façonner une image du Vietnam stable, créative, en développement, riche en identité et amicale.

La stratégie souligne le rôle des médias non seulement comme un outil de soutien, mais comme un moteur important du développement économique, du tourisme, des industries culturelles, de la croissance verte et de l'intégration internationale.



Pour mettre en œuvre avec succès cette stratégie, il est nécessaire de construire un écosystème médiatique fort, où la presse officielle joue un rôle de premier plan, créant une base de données fiable pour que diverses entités puissent raconter l'histoire d'un Vietnam innovant, créatif, respectueux de ses traditions et en constante progression, a estimé la directrice générale de la VNA.



Les délégués lors du colloque « Positionner le Vietnam – Promouvoir l'image nationale à l'ère nouvelle » organisé le 10 juillet à Hanoï. Photo: VNA

Elle a également défini quatre orientations clés : innover et de diversifier la manière de raconter « l'histoire du Vietnam » avec des récits authentiques, émouvants et inspirants ; diversifier les produits multilingues ; promouvoir la coopération public-privé dans les médias ; renforcer les liens et les échanges d'informations avec les agences de presse internationales, notamment via des réseaux comme OANA et ANN.

De son côté, le directeur du Département de l'information de base et de l'information extérieure, Pham Anh Tuan, a précisé que d'ici 2030, toutes les villes et provinces au ressort central devront disposer de campagnes médiatiques à l’international.

La stratégie, qui devrait être soumise au Premier ministre en juillet 2025, prévoit également l'organisation d'au moins 10 campagnes de communication internationales majeures, l'augmentation du contenu positif sur le Vietnam dans la presse internationale et les plateformes numériques à au moins 80 %, et l'entrée du Vietnam dans le top 40 des pays ayant une présence médiatique mondiale positive, a ajouté le responsable. -VNA/VI