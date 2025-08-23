Le Vietnam célèbre ses 80 ans et exprime sa gratitude aux amis internationaux

Le 22 août, lors de la conférence de presse sur l’Exposition des réalisations nationales – 80 ans de parcours d’Indépendance, de Liberté et de Bonheur – et sur la Cérémonie marquant le 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), la vice-ministre des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a présenté les activités impliquant la participation d’amis internationaux.

Elle a indiqué que le programme comprend 17 activités, dont des colloques scientifiques, des rencontres de reconnaissance envers les anciens révolutionnaires, les Mères héroïnes du Vietnam, les personnes méritantes et les familles bénéficiaires de politiques sociales, ainsi que des activités d’hommage aux amis internationaux. Le Vietnam a reçu la confirmation de la participation de six délégations de haut niveau (Laos, Cuba, Chine, Russie, Cambodge, Biélorussie). A ce jour, plus de 20 délégations de partis politiques et huit délégations de la défense ont confirmé leur présence.

Selon la vice-ministre, ces événements ne revêtent pas seulement une grande importance pour le peuple vietnamien, mais également pour les peuples progressistes du monde entier. C’est aussi l’occasion de rendre hommage aux amis internationaux ayant contribué à la cause de la défense et de la construction nationale.

Le ministère a invité plusieurs journalistes étrangers afin qu’ils puissent constater directement les réalisations du pays.

Particulièrement, 50 Vietnamiens résidant dans 18 pays et territoires sont revenus au Vietnam pour participer au défilé du 2 septembre – marquant la première fois, en 80 ans, qu’un bloc de Vietnamiens d’outre-mer prend part au défilé de la Fête nationale.

La vice-ministre Le Thi Thu Hang a exprimé sa conviction que les journalistes, avec leur plume et leur engagement, contribueront au succès de l’événement A80 et à la diffusion de l’esprit patriotique et de la fierté nationale auprès des amis internationaux.-VNA/VI