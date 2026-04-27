Le Vietnam célèbre la Fête des Rois Hung par des cérémonies solennelles à travers tout le pays

Le Vietnam a célébré le 26 avril (dixième jour du troisième mois lunaire) lFête des Rois Hung par des cérémonies solennelles organisées dans diverses localités, en hommage aux fondateurs de la nation et en réaffirmation de la tradition de gratitude envers les ancêtres.

Fête des Rois Hung à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

À Hô Chi Minh-Ville, la principale cérémonie s’est déroulée au Mémorial des Rois Hung, dans le Parc historique et culturel national, en présence des autorités locales et de nombreux citoyens. Les participants ont offert de l’encens à la mémoire des Rois Hung et de Nguyen Huu Canh, figure historique liée au développement de la région de Saïgon-Gia Dinh.



La cérémonie a été marquée par des rituels traditionnels, dont la procession des offrandes, la présentation de gâteaux "bánh chưng" (gâteaux de riz gluant carrés) et "bánh giầy" (gâteaux de riz gluant ronds), de fruits et de spécialités locales, ainsi que des cérémonies de vénération perpétuant les pratiques ancestrales. Les autorités municipales ont souligné que cette commémoration contribue à renforcer le patriotisme, la cohésion sociale et l’engagement en faveur du développement du pays, conformément aux objectifs de promotion des sciences, des technologies et de la transformation numérique.



Parallèlement, la ville a organisé des activités culturelles telles que des concours de confection du "bánh chưng", des spectacles artistiques, des expositions et des salons du livre, visant à préserver et à diffuser les valeurs traditionnelles.



Cette célébration a également eu lieu dans d’autres provinces.



Dans le Sud, à Ca Mau, les autorités et les habitants ont offert de l’encens et évoqué la tradition fondatrice, tout en réaffirmant leur engagement en faveur d’un développement durable.



Fête des Rois Hung à Thai Nguyen. Photo: VNA

Dans la province de Vinh Long, la cérémonie s'est déroulée au temple des Rois Hung, rattaché au musée provincial, avec des rituels traditionnels et des activités culturelles, notamment des expositions et des spectacles artistiques.



Dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre), des milliers de personnes ont participé à la cérémonie au temple Au Lac, dans la zone touristique des chutes de Prenn (ville de Da Lat), où se sont déroulées processions, offrandes et diverses activités culturelles. Les autorités locales ont insisté sur l’importance de faire de la fierté nationale un moteur du développement.



Dans le Nord, à Thai Nguyen, la commémoration organisée à la Maison communale Hung Vuong, site historique plus que centenaire, a rassemblé de nombreux participants, dont des étudiants ayant pris part aux processions, contribuant ainsi à transmettre ces traditions aux nouvelles générations.



La Fête des Rois Hung constitue l’une des plus grandes célébrations culturelles du Vietnam. Commémorée chaque année à travers tout le pays, elle incarne l’identité nationale, perpétue la tradition de vénération des ancêtres et exprime profondément l’esprit de reconnaissance envers les fondateurs de la nation. -VNA/VI