Le Vietnam brille avec deux médailles d’or au tournoi international de badminton

Le comité d'organisation décerne les médailles d'or et d'argent lors de l'épreuve de simple dames. Photo : nhandan.vn

Les finales du tournoi international de badminton Felet Vietnam International Series 2025 ont eu lieu le 2 novembre à Bac Ninh.



La délégation vietnamienne s'est qualifiée pour quatre des cinq finales - simple messieurs, simple dames, double messieurs et double dames – et a remporté deux médailles d’or en simple messieurs et simple dames.



Chez les dames, la Vietnamienne Vu Thi Trang s'est imposée face à la Thaïlandaise Tonrug Saeheng au terme d'un duel intense en trois sets (21–19, 18–21, 21–11), faisant preuve d'une remarquable précision dans ses contre-attaques lors des moments décisifs.



Dans la finale masculine, Lê Duc Phat a triomphé du Philippin Jewel Angelo Albo à l'issue d’une rencontre spectaculaire conclue sur le score de 2–1 (15–21, 21–13, 21–15), offrant à la sélection vietnamienne une nouvelle médaille d'or.

Les autres titres ont été remportés par la Malaisie (double mixte), la République de Corée (double dames) et l'Indonésie (double messieurs).



Organisé du 28 octobre au 2 novembre, le tournoi a réuni 253 joueurs venus de 18 pays et territoires, en compétition dans cinq catégories. L'événement a contribué à promouvoir le badminton et à dynamiser la vie sportive et culturelle de la province de Bac Ninh.- VNA/VI